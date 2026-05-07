Brote de hantavirus: 30 pasajeros dejaron el buque en abril, según línea de cruceros

El brote de hantavirus del crucero MV Hondius, que ha cobrado la vida de tres personas, desencadenó un complejo operativo sanitario. Según el último pronunciamiento de las autoridades españolas, el buque no atracará en sus puertos. En cambio, explicó el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, la nave "fondeará" frente a las costas de Tenerife para proceder con la evacuación.

Esta medida busca minimizar los riesgos de propagación del virus. "El buque en ningún caso atracará, solo fondeará, con lo cual creemos que es una muy buena noticia porque vectores de posible contagio y de riesgo se disminuyen", indicó Clavijo tras reunirse en Madrid con el Ministerio de Sanidad.

El plan establece que los pasajeros serán trasladados directamente al aeropuerto de Tenerife Sur mediante una "lancha o una nave nodriza". Y Clavijo añadió que "en ningún caso los pasajeros saldrán del buque hasta que no esté la aeronave en el aeropuerto".

La OMS descarta una amenaza de pandemia

Pese a la gravedad del brote en el crucero, la Organización Mundial de la Salud (OMS) compartió un parte de tranquilidad. Maria Van Kerkhove, directora de prevención frente a epidemias de la organización, afirmó en Ginebra que "no es el comienzo de una epidemia. No es el comienzo de una pandemia".

No obstante, destacó que este escenario es la "ocasión ideal para recordar que las inversiones en investigación de agentes patógenos como este son esenciales".

Y Abdi Rahman Mahamud, director de operaciones de alerta de la OMS, coincidió en que el brote será "limitado" siempre que se mantengan medidas de salud pública y solidaridad internacional.

RELACIONADO Director de la OMS revela qué tan probable es una pandemia de hantavirus

30 pasajeros dejaron el barco en las islas inglesas

El operador del buque, Oceanwide Expeditions, confirmó que el pasado 24 de abril, 30 pasajeros abandonaron la embarcación en la isla de Santa Elena. "Esta cifra incluye el cuerpo del pasajero fallecido a bordo del Hondius el 11 de abril de 2026", detalló la empresa en un comunicado, asegurando que se encuentran identificando a cada persona que haya estado en contacto con la nave desde el 20 de marzo.

Antes de dirigirse a Canarias, el MV Hondius permaneció fondeado en Cabo Verde, lugar donde inicialmente se preveía el desembarque total y desde donde tres enfermos ya habían sido evacuados por vía aérea.

Aunque la ministra de Sanidad española, Mónica García, había previsto originalmente la llegada al puerto de Granadilla, la firme oposición del gobierno regional canario modificó el protocolo hacia un fondeo en alta mar para garantizar la seguridad sanitaria del archipiélago.