CANAL RCN
Internacional Video

“No nos informaron de ninguna enfermedad”: pasajeros relatan la confusión en crucero con hantavirus

Los viajeros relataron que durante los primeros días de navegación no se implementaron medidas de prevención.

Noticias RCN

mayo 06 de 2026
07:40 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La tranquilidad inicial de los pasajeros se transformó en preocupación tras conocerse la muerte de una persona en altamar. El crucero, que partió desde Ushuaia, Argentina, permanece bajo recomendaciones de aislamiento en camarotes mientras se investigan las causas del contagio.

Argentina registra aumento de casos de hantavirus sin brote activo, según experto
RELACIONADO

Argentina registra aumento de casos de hantavirus sin brote activo, según experto

Pasajeros denuncian falta de bioseguridad

Los viajeros relataron que durante los primeros días de navegación no se implementaron medidas de prevención. “No nos informaron de ninguna enfermedad contagiosa, todos estaban relajados”, contó una pasajera. Las rutinas sociales continuaron sin restricciones: charlas, actividades grupales y ausencia de mascarillas marcaron la vida a bordo.

Misterioso virus se propagó en un crucero en altamar: hay muertos y casos críticos
RELACIONADO

Misterioso virus se propagó en un crucero en altamar: hay muertos y casos críticos

Un video difundido muestra el momento en que el capitán informó sobre el fallecimiento de un pasajero. Según su declaración, la causa era natural y no contagiosa, lo que inicialmente tranquilizó a los presentes, aunque luego generó confusión al conocerse que la persona ya estaba infectada antes de embarcar.

¿Es el hantavirus una nueva amenaza global como el covid-19? Esto respondió la OMS
RELACIONADO

¿Es el hantavirus una nueva amenaza global como el covid-19? Esto respondió la OMS

Preocupación por transmisión entre humanos

La inquietud actual se centra en la posibilidad de que el virus se propague entre personas. Expertos señalan que se trata del virus Andes, una variante de hantavirus presente en Argentina y Chile, con evidencia —aunque poco frecuente— de transmisión de persona a persona.

El período de incubación puede extenderse hasta seis semanas, lo que mantiene en vilo a los pasajeros y a las autoridades sanitarias que evalúan el riesgo de un brote a bordo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Medio oriente

Trump ve “muy posible” un acuerdo con Irán, pero advierte que retomará los bombardeos

Argentina

Argentina registra aumento de casos de hantavirus sin brote activo, según experto

Venezuela

CIDH denuncia cifras que no cuadran y libertad vigilada de presos políticos en Venezuela

Otras Noticias

Canal RCN

La Vaca de Mañana Express y Radio Uno apoyan causa social: así puede ayudar

La Vaca de Mañana Express y Radio Uno se unen a Fundación Sal del Mundo para ayudar a familias vulnerables. ¿Cómo ayudar?

Antioquia

Asesinan al periodista Mateo Pérez tras ser secuestrado en Antioquia

El comunicador estaba desaparecido desde el martes en el municipio de Yarumal.

Subsidios

Anuncian fechas de pago de más de 200 mil pesos a colombianos en el mes de mayo: estas son

Luis Díaz

Gallardo quería a Luis Díaz en River, pero no pudieron ficharlo: expresidente habló

Bogotá

¿Qué está pasando con la clínica Corpas? Salarios pendientes, personal en crisis y medidas drásticas