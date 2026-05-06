“No nos informaron de ninguna enfermedad”: pasajeros relatan la confusión en crucero con hantavirus

La tranquilidad inicial de los pasajeros se transformó en preocupación tras conocerse la muerte de una persona en altamar. El crucero, que partió desde Ushuaia, Argentina, permanece bajo recomendaciones de aislamiento en camarotes mientras se investigan las causas del contagio.

Pasajeros denuncian falta de bioseguridad

Los viajeros relataron que durante los primeros días de navegación no se implementaron medidas de prevención. “No nos informaron de ninguna enfermedad contagiosa, todos estaban relajados”, contó una pasajera. Las rutinas sociales continuaron sin restricciones: charlas, actividades grupales y ausencia de mascarillas marcaron la vida a bordo.

Un video difundido muestra el momento en que el capitán informó sobre el fallecimiento de un pasajero. Según su declaración, la causa era natural y no contagiosa, lo que inicialmente tranquilizó a los presentes, aunque luego generó confusión al conocerse que la persona ya estaba infectada antes de embarcar.

Preocupación por transmisión entre humanos

La inquietud actual se centra en la posibilidad de que el virus se propague entre personas. Expertos señalan que se trata del virus Andes, una variante de hantavirus presente en Argentina y Chile, con evidencia —aunque poco frecuente— de transmisión de persona a persona.

El período de incubación puede extenderse hasta seis semanas, lo que mantiene en vilo a los pasajeros y a las autoridades sanitarias que evalúan el riesgo de un brote a bordo.