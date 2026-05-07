Invima prohíbe comercialización de esta marca de agua por irregularidad sanitaria

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria sobre la comercialización fraudulenta del producto Agua Potable Tratada marca “Purifresk”, el cual se estaría distribuyendo en Colombia con el registro sanitario RSAYC19I4206 vencido.

Según informó el Invima, las acciones de inspección, vigilancia y control permitieron identificar que el producto continúa siendo comercializado pese a que su registro sanitario ya no se encuentra vigente. Debido a esta situación, la entidad catalogó el agua "Purifresk" como un producto fraudulento dentro del territorio nacional.

¿Por qué el Invima prohíbe la comercialización del agua Purifresk?

El Invima explicó que el agua potable tratada de esta marca representa un posible riesgo para la salud de los consumidores, debido a que se desconocen las condiciones sanitarias bajo las cuales estaría siendo fabricado el producto actualmente.

La autoridad sanitaria reiteró que el producto no debe ser distribuido ni comercializado en el país y advirtió que el incumplimiento de esta disposición podría derivar en la aplicación de medidas sanitarias de seguridad por parte de las autoridades competentes.

¿Qué deben hacer los consumidores si compraron agua Purifresk?

El Invima recomendó a los ciudadanos abstenerse de adquirir el producto con registro sanitario vencido. Asimismo, pidió suspender inmediatamente su consumo en caso de haber sido adquirido.

La entidad también instó a los consumidores a reportar la comercialización del producto ante las autoridades sanitarias correspondientes para facilitar las acciones de control y seguimiento en diferentes regiones del país.