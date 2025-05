Hombre con cáncer de estómago no ha recibido la alimentación que necesita

La situación del sistema de salud en Colombia sigue generando problemas para los pacientes, en especial para aquellos que dependen de los medicamentos para sus tratamientos o reducir los impactos de la enfermedad que les aqueja.

Este es el caso de Fernando Caicedo, un hombre de 72 años que tiene cáncer de estómago que desde hace seis meses no recibe el tratamiento que necesita para atravesar su enfermedad.

Fernando Caicedo es un hombre de 72 años que viene librando una batalla contra el cáncer. A pesar de su condición, sigue trabajando, pero su salud se ve afectada por la falta del Prowhey Oncare Plus, un nutriente alimentario formulado por su médico.

“Para que el cáncer no me tumbe, no me haga daño para poderme sostener”, aseguró el hombre.

La preocupación del hombre se debe a que su EPS, desde hace varios meses no le ha hecho entrega de este alimento que es indispensable para su nutrición. Ahora, el hombre, que se mantiene trabajando en un montallantas, ha empezado a acudir a familiares y conocidos para intentar recibir el suplemento que necesita.

“Me ha tocado hacer esto; pedir a la gente que lo tenga para que ellos me lo regalen”, aseguró el paciente.

Mujer con cáncer de mama en riesgo por falta de medicamentos en Bucaramanga

Ruth Pinto es una mujer bumanguesa a la que recientemente le fue diagnosticado cáncer de mama, su vida podría estar en riesgo por la falta de entrega de medicamentos que necesita para su tratamiento.

De acuerdo con la mujer, su EPS Salud Total no ha hecho la entrega de los medicamentos necesarios para prevenir que el cáncer se propague a otros órganos del cuerpo.

La mujer lleva más de 13 días sin recibir su tratamiento, pues de las seis sesiones que debe tener en 21 días, solo ha recibido una.