Hombres en Colombia tardan más de dos años en consultar por disfunción eréctil, revela estudio

En Colombia, la disfunción eréctil sigue siendo un tema que muchos hombres prefieren callar, incluso cuando los síntomas se mantienen por meses o años.

Un reciente análisis de Boston Medical reveló que los pacientes tardan, en promedio, más de dos años en consultar a un especialista, una espera que puede tener consecuencias no solo en la vida sexual, sino también en la salud general.

De acuerdo con la entidad médica, esta condición no es un asunto aislado ni exclusivamente relacionado con la edad. Por el contrario, en muchos casos funciona como una señal de alerta temprana de enfermedades crónicas que requieren diagnóstico y tratamiento oportuno.

El silencio que retrasa el diagnóstico

Según datos recopilados por Boston Medical en Colombia entre enero y diciembre de 2025, en una muestra de 2.173 hombres con disfunción eréctil, el 86 % admitió evitar las relaciones sexuales por miedo a “fallar”.

Esta situación, lejos de resolverse sola, suele generar ansiedad, inseguridad y un progresivo aislamiento emocional.

El doctor Juan Manuel Martínez, director médico de Boston Medical Colombia, explica que uno de cada dos hombres mayores de 40 años puede presentar esta condición en algún momento.

Sin embargo, persiste la idea errónea de que se trata de un problema de voluntad o de carácter. “Aunque su origen puede ser físico, psicológico o mixto, muchos hombres lo viven en soledad y postergan la consulta”, señala.

Esta demora también dificulta la detección temprana de enfermedades asociadas. Diabetes, hipertensión arterial y colesterol alto están entre las causas más frecuentes. De hecho, cerca del 80 % de los casos de disfunción eréctil tiene relación con problemas circulatorios, según datos clínicos.

Impacto emocional y señales de alerta

El estudio también mostró que el 60 % de los pacientes reconoció haberse distanciado de su pareja, en medio de reclamos y presión emocional que aumentan el estrés. Consultar a tiempo no solo mejora la vida sexual, sino que reduce el desgaste psicológico que se acumula con los años.

Entre las señales de alerta que ameritan valoración médica están: dificultad para lograr o mantener la erección en al menos una de cada cuatro ocasiones, pérdida de la erección al cambiar de posición, menor frecuencia o firmeza de las erecciones matutinas y eyaculación con erección parcial.

Romper la barrera de los dos años puede marcar una diferencia real en la calidad de vida. Hablar del tema y buscar atención médica a tiempo sigue siendo el primer paso.