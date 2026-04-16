¿Qué artistas han cantado para la mafia? Listado tras concierto de Nelson Velásquez

La polémica por el reciente concierto de Nelson Velásquez en la cárcel de Itagüí volvió a poner sobre la mesa una discusión que ha acompañado a la música colombiana durante décadas: la relación entre algunos artistas y su disposición para realizar conciertos a estructuras criminales.

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El reciente caso no es aislado, sino parte de una historia más amplia en la que distintos cantantes han sido señalados por presentarse en eventos ligados a mafias o personajes del mundo ilegal.

¿Qué artistas han hecho presentaciones para la mafia?

A lo largo de los años, varios nombres reconocidos han estado relacionados, directa o indirectamente, con este tipo de escenarios. Uno de los casos más conocidos es el de Darío Gómez, quien reconoció haber cantado para capos del Cartel de Cali como Pacho Herrera y los hermanos Rodríguez Orejuela.

Otro ícono, Diomedes Díaz, también fue vinculado a fiestas donde asistían narcotraficantes. Incluso, una de sus canciones surgió tras un episodio relacionado con estos encuentros.

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En el ámbito internacional, el salsero Héctor Lavoe fue protagonista de una historia en la que, presuntamente, tuvo que cantar repetidas veces bajo presión en una fiesta organizada por Pablo Escobar.

Asimismo, el nombre de Jairo Varela, fundador del Grupo Niche, estuvo ligado judicialmente a investigaciones por presuntos vínculos con el Cartel de Cali, lo que derivó en una condena por enriquecimiento ilícito.

Concierto de Nelson Velásquez en la cárcel sigue generando polémica

En tiempos más recientes, la discusión ha continuado con otros artistas. Por ejemplo, Jessi Uribe fue mencionado tras aparecer en una fiesta donde estaba un presunto integrante del Clan del Golfo, aunque su equipo negó cualquier vínculo.

También han surgido menciones sobre figuras como Joe Arroyo y Poncho Zuleta, en contextos relacionados con presentaciones para personajes cuestionados, aunque en muchos casos se trata de versiones sin confirmación judicial.

El caso más reciente, con Nelson Velásquez, reabre el debate sobre si los artistas deben investigar a fondo quién los contrata o si, por el contrario, su rol se limita a cumplir compromisos musicales.

El debate sigue abierto: entre quienes consideran que los artistas no siempre tienen control sobre estos contextos y quienes creen que aceptar este tipo de presentaciones implica un riesgo ético y reputacional.