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Cronología del asesinato del hombre que intentó evitar un fleteo en Kennedy: delicados detalles

El conductor arrolló a los fleteros que iban en una motocicleta para impedir el robo. Los sujetos le dispararon hasta acabar con su vida.

Noticias RCN

abril 16 de 2026
08:44 a. m.
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Un hombre de 54 años la vida en la localidad de Kennedy, Bogotá, al intentar impedir que dos delincuentes en motocicleta despojaran de sus pertenencias a una mujer que lo acompañaba.

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El hecho ocurrió en el sector de Boguita, en una zona comercial con alta circulación de vehículos, y quedó registrado por cámaras de seguridad.

Según testigos y autoridades, la mujer descendió de un vehículo particular que estaba estacionado en el lugar para dirigirse a uno de los locales comerciales.

En ese momento, dos hombres en motocicleta se detuvieron detrás del automóvil, uno de ellos bajó e inmediatamente procedió a robar a la mujer.

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Así fue como fletero mataron al conductor del vehículo que intentó detenerlos

El conductor del vehículo intentó evitar la huida de los delincuentes arrollándolos con el automóvil.

La reacción provocó que el ladrón que había despojado a la mujer del dinero que llevaba consigo le disparara en múltiples ocasiones, causándole la muerte en el lugar.

Carlos Doscarreño, líder comunitario del barrio, expresó preocupación por la cruda inseguridad:

Desafortunadamente es lo que vivimos a diario en la ciudad de Bogotá, incluso en el país, nos preguntamos todos los ciudadanos a qué se debe esto y todos llegamos al mismo punto, la justicia, falta de operación, falta de interés de pronto de las entidades de justicia".

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¿Quién es el fletero que fue capturado en este caso?

Las autoridades informaron que el presunto responsable del homicidio tenía antecedentes por diferentes delitos, incluyendo lesiones personales, hurto, porte y tráfico de armas de fuego, y homicidio en familia, según confirmó la Policía Metropolitana de Bogotá.

Este caso se suma a una creciente estadística de inseguridad en la capital colombiana. Según cifras oficiales, en lo que va del año 2025 se han registrado 30 casos de fleteo en Bogotá, una cifra que se acerca a los 37 casos reportados durante el mismo período del año anterior. Varios de estos incidentes han dejado víctimas fatales.

El incremento de la violencia asociada a estos delitos ha generado alarma entre los ciudadanos, quienes expresan sentirse vulnerables en cualquier momento y lugar de la ciudad.

Ya ni siquiera eso de que los ciudadanos no podemos dar papaya funciona, no hay hora, no hay un lugar que respeten los delincuentes, dijeron residentes de la zona.

Las autoridades continúan con las investigaciones para capturar a los responsables de este homicidio, mientras la comunidad exige mayor presencia policial y acciones efectivas contra la delincuencia.

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