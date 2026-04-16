Rebote inesperado del dólar en Colombia: así amaneció la TRM hoy 16 de abril de 2026

El precio del dólar en Colombia este 16 de abril de 2026 registró un leve aumento, rompiendo la tendencia a la baja que se sostuvo a lo largo de la semana y volvió a superar la barrera de los $3.600, luego de que tocara sus niveles más bajos en cinco años.

La divisa estadounidense se ubicó en $3.603,19, de acuerdo con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) calculada con base en las operaciones del miércoles 15 de abril. Este valor marca un cambio frente al comportamiento inmediato, al registrar un leve repunte que devuelve a la divisa por encima de la barrera de los $3.600.

En la comparación diaria, el dólar muestra un incremento de $24,37 frente a los $3.578,82 registrados el miércoles. Este movimiento representa una variación de 0,68%, lo que contrasta con la caída del día anterior, cuando la moneda había retrocedido $29,28 (-0,81%).

Comportamiento del dólar en abril de 2026

El análisis del comportamiento mensual permite entender mejor la dinámica del tipo de cambio en Colombia. El mes de abril inició con una TRM de $3.660,10, mientras que el valor actual refleja una caída acumulada de $56,91, equivalente a una variación de -1,55 %.

El punto más alto del mes se registró el 8 de abril, cuando el dólar alcanzó los $3.678,19. Desde entonces, la divisa inició un proceso de ajuste a la baja que se consolidó durante la segunda semana del mes. Por su parte, el nivel más bajo se presentó el 15 de abril, con los $3.578,82, lo que establece una diferencia de $99,37 entre el máximo y el mínimo mensual.

Movimientos del mercado cambiario

Durante la jornada más reciente, la divisa estadounidense registró un rango de cotización entre $3.620 como mínimo y $3.627,40 como máximo. Además, el mercado abrió con cinco movimientos por un valor total de US$1,2 millones, lo que da cuenta de una actividad moderada en las primeras operaciones del día.

En términos generales, el comportamiento del dólar en Colombia durante abril muestra una combinación de ajustes puntuales y una tendencia contenida, en la que factores internos y externos siguen influyendo en la volatilidad del tipo de cambio.