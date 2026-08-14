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Sigue temblando en el mundo: videos de fuerte sismo de magnitud 5,2 que sacudió España

Un fuerte sismo de magnitud 5,2 sacudió España durante la madrugada y se sintió en varias zonas de Andalucía, especialmente en Granada.

Sigue temblando en el mundo: videos de fuerte sismo de magnitud 5,2 que sacudió España
Foto: redes y chat GPT

Noticias RCN

agosto 14 de 2026
08:45 p. m.
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Un nuevo temblor sacudió España durante la madrugada de este sábado 15 de agosto de 2026. El movimiento se registró en la provincia de Granada y despertó a numerosos habitantes, quienes reportaron haber sentido una fuerte sacudida.

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De acuerdo con el reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el evento alcanzó una magnitud de 5,2 y tuvo su epicentro muy cerca del municipio de Otura.

El movimiento se produjo después de la 1:00 de la madrugada, hora local. Por su parte, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) de España situó inicialmente el evento en la zona de Alhendín y reportó una magnitud cercana a 5. Los datos de localización y magnitud pueden presentar diferencias entre agencias y ser actualizados posteriormente.

Temblor en España se sintió en varias zonas de Andalucía

Aunque el epicentro estuvo localizado en la provincia de Granada, el terremoto se sintió mucho más allá del área metropolitana. Los reportes recopilados por el IGN indican que habitantes de municipios de Granada, Málaga, Córdoba, Jaén, Almería y Sevilla percibieron el movimiento.

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En Granada, la sacudida estuvo acompañada de un fuerte ruido que sorprendió a personas mientras dormían. Tras el evento comenzaron las evaluaciones para establecer si se produjeron daños o afectaciones de consideración.

Granada es, además, una de las zonas con mayor peligrosidad sísmica de la península ibérica. El propio IGN ha documentado históricamente terremotos moderados y diferentes series sísmicas en esta región.

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Sin embargo, que ambos movimientos hayan ocurrido con pocas horas de diferencia no significa que estén relacionados entre sí. Los terremotos ocurren constantemente en diferentes regiones del planeta como consecuencia de la actividad de las placas tectónicas.

En el caso de Granada, existen antecedentes de terremotos importantes. El catálogo histórico del IGN registra, por ejemplo, un terremoto de magnitud estimada en 6,7 al sur de Granada en 1431 y otros eventos de consideración en siglos posteriores.

Videos de lo sucedido en España:

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