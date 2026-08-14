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Wingo permite cambios y reembolsos para vuelos a Cali y Armenia: hasta cuándo

¿Tiene vuelo con Wingo? Estas son las opciones para vuelos desde o hacia Cali y Armenia.

Foto: avión de Wingo
Foto: cortesía de Wingo

Noticias RCN

agosto 14 de 2026
08:23 p. m.
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Los pasajeros con vuelos programados desde o hacia Cali y Armenia con Wingo tendrán más tiempo para modificar sus viajes tras el terremoto registrado en Colombia. La aerolínea extendió hasta el 24 de agosto de 2026 las medidas de flexibilidad para los viajeros que cumplan las condiciones establecidas.

¿Quiénes pueden acceder a las flexibilidades de Wingo?

Las medidas aplican a pasajeros que hayan comprado sus tiquetes hasta el 10 de agosto de 2026 y tengan vuelos programados entre el 10 y el 24 de agosto, con origen o destino en Cali o Armenia.

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Los viajeros podrán escoger entre diferentes alternativas dependiendo de sus necesidades y de las condiciones establecidas por la aerolínea.

Una de ellas es el cambio de fecha sin cobro por cambio ni diferencia tarifaria. En este caso, el pasajero podrá modificar su viaje para volar hasta 30 días después de la fecha que tenía inicialmente programada.

También está disponible el cambio de ruta sin costo, dentro de la red de destinos de Wingo y sujeto a disponibilidad. El nuevo viaje podrá realizarse igualmente hasta 30 días después de la fecha original.

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La compañía señaló que estos plazos podrían modificarse dependiendo de cómo evolucione la situación y de las decisiones que adopten las autoridades.

¿Se puede pedir el reembolso del tiquete?

Sí. Entre las alternativas contempladas se encuentra el reembolso del 100 % del valor pagado por el tiquete, para los pasajeros que cumplan las condiciones de la medida.

Los viajeros que quieran solicitar alguna de estas opciones deberán comunicarse con Wingo a través de sus canales oficiales de atención en Colombia.

La extensión de estas medidas se conoce en medio de las afectaciones provocadas por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto, que generó consecuencias en diferentes regiones del país y afectó la movilidad de miles de personas.

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Para quienes tengan un vuelo próximo desde o hacia Cali o Armenia, la recomendación es revisar las condiciones de su reserva y consultar directamente con la aerolínea antes de desplazarse al aeropuerto.

Wingo también pidió a sus pasajeros verificar el estado de sus vuelos y mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales ante posibles cambios en la operación.

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