Rescatistas militares de Israel ya están en Cali en búsqueda de sobrevivientes

Cuatro días han transcurrido tras el trágico terremoto, de magnitud 7,4, que afectó a miles de personas en diferentes departamentos del país y que, hasta el momento, ha dejado a más de 200 personas fallecidas y cientos de desaparecidos que siguen siendo buscados entre los escombros.

Ahora, un contingente de 82 militares ya llegó a Colombia, específicamente a Cali, para apoyar las labores de búsqueda en varias de las zonas más afectadas en donde todavía se han reportado desaparecidos bajo los escombros.

¿Cuál es la tecnología utilizada para la emergencia?

Según el capitán Rony Kaplan, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, en conversación con NTN24, el grupo llegó al país en horas de la mañana de este viernes 14 de agosto. Tras su llegada, el contingente se divide en distintas áreas en donde los 82 soldados prestan sus servicios de ingeniería, tecnólogos y rescatistas.

“Vinieron aquí a ayudar a las autoridades de Colombia y al pueblo colombiano, a decirles que no están solos, a decirles que estamos con ustedes. Cuando otro pueblo sufre, más allá de quién sea ese pueblo, no preguntamos quién es, preguntamos cómo podemos ayudar. La responsabilidad moral comienza cuando el dolor del otro deja de ser solamente su problema y se convierte en una llamada dirigida a nosotros”, aseguró Kaplan.

Dentro de las capacidades tecnológicas, que el contingente se encuentra utilizando escáneres, cámaras para entrar en sitio perforado, tecnología para encontrar concreto en caliente y la experiencia de todos los soldados que ya se encuentran en la zona afectada.

Dicho grupo también tuvo la oportunidad de participar en las labores de rescate en Venezuela tras el doblete sísmico que destruyó a varios estados y que al día de hoy sigue dejando un inmenso saldo de desaparecidos que supera los 20 mil.

Experiencia del contingente de Israel que está en Colombia

La delegación humanitaria número 39, de la Fuerza de Defensa de Israel, ejecuta sus labores desde 1953 en donde su principal misión también radica en la respuesta a la tragedia con el objetivo de reparar dentro de sus capacidades.

“El pueblo colombiano es tremendamente resiliente (...) acá me contaba la gente que hay personas desde el día lunes apoyando y ayudando. Le da calidez al corazón, uno ver esto. Es trabajar para que las cosas mejoren”, añadió Kaplan.

Finalmente, el capitán añadió que, aunque “la esperanza no se pierde”, actualmente la “ventana de oportunidad” de encontrar personas con vida ya se está cerrando en las zonas más afectadas.