Jhonny Rivera denunció presunta estafa en medio de la recolección de ayudas tras el terremoto

Cuatro días han transcurrido tras el fuerte terremoto que sacudió a Colombia y que ha generado que todo el país se movilice para ayudar a los más damnificados por el movimiento telúrico.

Por esto, decenas de artistas han dado a conocer los canales oficiales por medio de los cuales están convocando a cientos de personas para que hagan sus respectivas donaciones.

Este es el caso del cantante Jhonny Rivera, quien se ha unido con otros artistas para recolectar la mayor cantidad de insumos para las víctimas del sismo en Pereira. Sin embargo, ante la gran cantidad de donaciones, el intérprete de ‘El intenso’ alertó a sus seguidores tras detectar una presunta estafa.

Jhonny Rivera alertó sobre las donaciones a Pereira

El artista ha sido una de las figuras públicas más activas en medio de la catástrofe que se encuentra atravesando el país. Pese a que la vivienda del hombre no sufrió afectaciones graves y su familia salió ilesa del hecho, desde el primer día se ha dedicado a difundir y apoyar la recolección de víveres para quienes lo perdieron todo.

Por esto, Rivera anunció la creación de un número de Nequi especialmente dedicado para hacer transferencias destinadas a la compra de enseres que actualmente las personas están necesitando.

No obstante, en horas recientes, Jhonny compartió, por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, un preocupante mensaje al detectar que usuarios habrían alterado el código QR de su Nequi para desviar las donaciones.

“Qué increíble que alguien cogió la imagen mía, la publicidad que yo hice, la subieron a una cuenta y cambiaron el código QR (...) están recogiendo plata con otro Nequi que no es el mío. Los que me quieran de verdad y confíen en mí solamente utilicen el código QR que está en mis historias de Instagram (...) ni siquiera las he subido a un post para evitar esto”, aseguró el artista.

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Jhonny Rivera ayuda a las víctimas del terremoto

Así mismo, el hombre compartió detalles de su más reciente visita al barrio Málaga, en Pereira, en donde decenas de personas perdieron sus viviendas y se vieron afectadas por la caída de las estructuras.

En compañía de su hijo Andy Rivera, el cantante se unió a la comunidad para evaluar los daños y repartir entre la comunidad algunos de los mercados recolectados.