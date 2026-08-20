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El macabro secreto que ocultaba un pizzero en Medellín: habría asesinado a su pareja en México

Este hombre originario de México presuntamente asesinó a su pareja en el estado de Querétaro.

Foto: Secretaría de Seguridad de Medellín.
Foto: Secretaría de Seguridad de Medellín.

Nicolás Martínez Sánchez

agosto 20 de 2026
03:02 p. m.
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Las autoridades en Medellín capturaron a un mexicano que era buscado por asesinar a su pareja. Pensó que estar alejado de los medios electrónicos iba a evitar que lo ubicaran, pero lo pudieron encontrar para que se esclarezca el crimen.

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El macabro feminicidio se perpetró en un rancho en el estado de Querétaro en 2025. El hombre de 52 años identificado como Luis Carlos Díaz presuntamente acabó con la vida de Ana Lilia Maza Pérez en la vivienda donde ambos residían.

¿Cómo ocurrió el feminicidio?

De acuerdo con lo informado por las autoridades mexicanas, Díaz le habría propinado alrededor de 55 puñaladas. Posteriormente, dejó abandonado el cuerpo en una habitación y emprendió la huida.

Los restos de Maza permanecieron en ese sitio durante 15 días. Cuando los uniformados llegaron, se toparon con el avanzado estado de descomposición y pusieron en marcha la búsqueda del señalado feminicida.

Díaz escapó a Colombia y en Medellín manejó un bajo perfil trabajando en una pizzería en el barrio Los Colores durante más de un año. Alejándose de los dispositivos tecnológicos, habría intentado camuflarse de las autoridades.

Así intentó camuflarse durante un año en Medellín

No solamente era buscado desde su país de origen, sino que también le seguían el rastro en Estados Unidos, Guatemala y Belice, lo cual hizo que incluso tuviera circular roja de Interpol. Con la captura, se está a la espera de que lo extraditen a México.

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Manuel Villa, secretario de Seguridad de Medellín, destacó la captura: “Aquí la tecnología, la inteligencia y la articulación entre instituciones nos permiten ubicar incluso a personas buscadas internacionalmente”.

“El mensaje es claro: quien pretenda esconderse en nuestra ciudad para evadir la justicia será encontrado”, declaró al enfatizar que la capital antioqueña no es espacio de escondite para criminales.

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