¿Es pensionado en Colombia? El trámite clave para reclamar el retroactivo de hasta 4 mesadas acumuladas

Miles de ciudadanos en Colombia que cumplen los requisitos para jubilarse enfrentan meses de incertidumbre económica mientras las entidades evalúan sus documentos.

Sin embargo, el marco legal colombiano protege a los trabajadores mediante el retroactivo de mesadas, un mecanismo que obliga a las administradoras a pagar el dinero acumulado durante la espera del trámite.

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¿Qué es el retroactivo pensional y quiénes tienen derecho?

El derecho al pago del retroactivo pensional nace desde el instante en que el afiliado reúne la totalidad de las condiciones de ley —edad y semanas cotizadas— y reporta de manera formal el retiro del mercado laboral.

A partir del momento en que se radica la solicitud de jubilación, la entidad administradora cuenta con un plazo máximo legal de cuatro meses para emitir la resolución de reconocimiento y girar el dinero adeudado.

Si el proceso administrativo agota este límite de tiempo, el dinero no se pierde. Por el contrario, tanto Colpensiones como los fondos privados de pensión (Protección, Porvenir, Colfondos, Skandia) están obligados a efectuar un solo desembolso que incluye hasta cuatro meses de mesada acumulados, garantizando la estabilidad financiera del nuevo pensionado.

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¿Cómo solicitar el pago de mesadas atrasadas en Colombia?

Para asegurar el desembolso del retroactivo sin trabas ni demoras injustificadas, especialistas en derecho laboral recomiendan verificar dos aspectos fundamentales:

Si el empleador o el trabajador independiente continúa realizando aportes en la planilla PILA durante la evaluación de la solicitud, la administradora puede asumir que la persona sigue activa laboralmente y suspender la causación del retroactivo.

El cómputo de los cuatro meses inicia formalmente el día en que se entregan todos los documentos requeridos en la oficina física o plataforma virtual de la entidad pensional.

Aunque el derecho a la pensión es imprescriptible en Colombia, el cobro del retroactivo económico sí tiene fecha de caducidad. De acuerdo con el Código Sustancial del Trabajo, las mesadas pensionales prescriben en un término de tres años, contados a partir de la fecha en que se hacen exigibles.

Si un ciudadano no reclama sus saldos acumulados dentro de este lapso de tres años, perderá de forma definitiva el dinero correspondiente a ese periodo.

Ante retrasos injustificados o negativas por parte de la administradora, el afiliado puede interponer un reclamo formal ante la entidad, recurrir a la Superintendencia Financiera o acudira la vía judicial mediante demanda laboral.