¿Tiene menos de 30 años? Esta ciudad fue elegida como la mejor del mundo

Tokio se quedó con el primer lugar entre las ciudades preferidas por la Generación Z para vivir o visitar, según un análisis de Time Out e Intrepid Travel. El resultado toma como referencia las opiniones de menores de 30 años incluidas en el ranking de mejores ciudades del mundo para 2026.

¿Por qué Tokio conquistó a los menores de 30 años?

La capital japonesa destaca por varios aspectos que resultan especialmente atractivos para los jóvenes. Entre ellos aparecen su sistema de transporte, las posibilidades para recorrer la ciudad a pie, su oferta cultural y la variedad de alternativas de alojamiento.

Pero el atractivo no termina ahí. Tokio también ofrece una amplia agenda de entretenimiento, especialmente durante la noche, con bares, clubes, karaokes y espacios que funcionan durante las 24 horas.

La ciudad incluso cuenta con propuestas dirigidas específicamente a los jóvenes. Un ejemplo es Welcome Youth, una iniciativa que permite a menores de 18 años ingresar gratuitamente a determinadas exposiciones durante la primavera.

Para quienes buscan actividades diferentes, también existen espacios como Spo-cha, un centro deportivo en el que se pueden practicar actividades como bolos, ping-pong y dardos.

¿Qué dijo la Generación Z sobre vivir en Tokio?

Uno de los datos que más llamó la atención del estudio está relacionado con la felicidad. Según los resultados citados por Time Out, el 100 % de los encuestados de la Generación Z aseguró encontrar alegría en sus experiencias cotidianas.

Ese indicador ayudó a que Tokio alcanzara la primera posición entre las ciudades analizadas para este grupo de edad.

El estudio parte de una encuesta internacional sobre las mejores ciudades para visitar en 2026. Para elaborar este listado específico, se tomaron las respuestas de personas menores de 30 años y se seleccionó la ciudad con mayor puntuación en cada país.

No todo recibió una valoración positiva. La vida nocturna fue uno de los atractivos destacados, pero el precio aparece como una de las principales dificultades: apenas el 33 % de los jóvenes consultados consideró asequibles las opciones nocturnas de Tokio.

Aun con ese inconveniente, la combinación de cultura, movilidad, entretenimiento y satisfacción personal llevó a la capital japonesa a convertirse en la ciudad favorita de esta generación en el listado de 2026.