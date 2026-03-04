CANAL RCN
Salud y Bienestar

Invima prohíbe 136 esmaltes semipermanentes por contener sustancias peligrosas

La cancelación de Notificaciones Sanitarias Obligatorias impide su comercialización en Colombia y en la subregión andina desde febrero de 2026.

Invima esmaltes semipermanentes
FOTO: Freepik

Noticias RCN

marzo 04 de 2026
03:25 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) prohibió 136 esmaltes semipermanentes tras cancelar sus Notificaciones Sanitarias Obligatorias (NSO), al comprobar que contenían sustancias catalogadas como peligrosas.

Cerca de 227 millones de niños podrían ser obesos en 2040, según investigación
RELACIONADO

Cerca de 227 millones de niños podrían ser obesos en 2040, según investigación

La decisión se adoptó mediante la Resolución 2026007526 del 17 de febrero de 2026, en cumplimiento de la Resolución 2548 de 2025 expedida por la Comunidad Andina (CAN). La medida responde a la presencia de los ingredientes Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO) y N,N-dimetil-p-toluidine (DMPT), prohibidos conforme al artículo 3 de dicha norma.

De acuerdo con la autoridad sanitaria, la evidencia científica disponible asocia estas sustancias con riesgos carcinogénicos, toxicidad para la reproducción y potencial de sensibilización cutánea.

Alcance de la medida sanitaria del Invima

La cancelación implica que los 136 esmaltes semipermanentes no pueden ser comercializados ni objeto de agotamiento de existencias a partir del 16 de febrero de 2026. En consecuencia, queda prohibida su venta en Colombia y en los demás países miembros de la Comunidad Andina.

El proceso se efectuó de manera automática tras el vencimiento del plazo de 60 días otorgado desde la publicación de la Resolución 2548 de 2025 en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, el 15 de diciembre de 2025. Cumplido ese término sin la adecuación correspondiente, se procedió a la cancelación de las notificaciones sanitarias afectadas.

Las Notificaciones Sanitarias Obligatorias constituyen un requisito esencial para la fabricación, importación y comercialización de productos cosméticos. Su cancelación implica la pérdida inmediata de autorización para operar legalmente en el mercado, lo que obliga a los responsables a suspender cualquier actividad de distribución o venta relacionada con los productos señalados.

Llamado al cumplimiento normativo

El Invima reiteró el llamado a fabricantes, importadores, distribuidores y establecimientos de comercio del sector belleza para verificar permanentemente el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente. Asimismo, invitó a consultar los canales oficiales de información para confirmar el estatus regulatorio de los productos cosméticos que ofrecen al público.

Bogotá activa plan de choque tras confirmarse tres casos de sarampión importados desde México
RELACIONADO

Bogotá activa plan de choque tras confirmarse tres casos de sarampión importados desde México

La entidad también manifestó su disposición para brindar orientación técnica y acompañamiento a los actores del sector, en el marco de su función de vigilancia y control sanitario. Con esta actuación, las autoridades sanitarias buscan fortalecer la protección de los consumidores y profesionales de la estética.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Enfermedades

Cerca de 227 millones de niños podrían ser obesos en 2040, según investigación

Enfermedades

Bogotá activa plan de choque tras confirmarse tres casos de sarampión importados desde México

Salud mental

¿Le agobia querer tener todo bajo control? Estas son las claves para manejarlo

Otras Noticias

La casa de los famosos

¿Inesperado? Este sería el nuevo ELIMINADO de La Casa de los Famosos Colombia 2026, según la IA

La inteligencia artificial analizó las últimas votaciones y entregó un veredicto contundente.

Trabajo

Colombianos tendrán privilegio por votar el próximo domingo 8 de marzo: así pueden reclamarlo

Conozca cómo pueden hacer los ciudadanos para reclamar este beneficio clave.

Asesinatos en Colombia

Habló la mamá de las dos hermanas asesinadas en Malambo: contó escabrosos detalles

Atlético Nacional

Así formarían Nacional y Millonarios en Sudamericana: posibles alineaciones

Irán

Máxima tensión en Medio Oriente: Otan derribó misil iraní con dirección a Turquía