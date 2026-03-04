Invima prohíbe 136 esmaltes semipermanentes por contener sustancias peligrosas

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) prohibió 136 esmaltes semipermanentes tras cancelar sus Notificaciones Sanitarias Obligatorias (NSO), al comprobar que contenían sustancias catalogadas como peligrosas.

La decisión se adoptó mediante la Resolución 2026007526 del 17 de febrero de 2026, en cumplimiento de la Resolución 2548 de 2025 expedida por la Comunidad Andina (CAN). La medida responde a la presencia de los ingredientes Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO) y N,N-dimetil-p-toluidine (DMPT), prohibidos conforme al artículo 3 de dicha norma.

De acuerdo con la autoridad sanitaria, la evidencia científica disponible asocia estas sustancias con riesgos carcinogénicos, toxicidad para la reproducción y potencial de sensibilización cutánea.

Alcance de la medida sanitaria del Invima

La cancelación implica que los 136 esmaltes semipermanentes no pueden ser comercializados ni objeto de agotamiento de existencias a partir del 16 de febrero de 2026. En consecuencia, queda prohibida su venta en Colombia y en los demás países miembros de la Comunidad Andina.

El proceso se efectuó de manera automática tras el vencimiento del plazo de 60 días otorgado desde la publicación de la Resolución 2548 de 2025 en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, el 15 de diciembre de 2025. Cumplido ese término sin la adecuación correspondiente, se procedió a la cancelación de las notificaciones sanitarias afectadas.

Las Notificaciones Sanitarias Obligatorias constituyen un requisito esencial para la fabricación, importación y comercialización de productos cosméticos. Su cancelación implica la pérdida inmediata de autorización para operar legalmente en el mercado, lo que obliga a los responsables a suspender cualquier actividad de distribución o venta relacionada con los productos señalados.

Llamado al cumplimiento normativo

El Invima reiteró el llamado a fabricantes, importadores, distribuidores y establecimientos de comercio del sector belleza para verificar permanentemente el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente. Asimismo, invitó a consultar los canales oficiales de información para confirmar el estatus regulatorio de los productos cosméticos que ofrecen al público.

RELACIONADO Bogotá activa plan de choque tras confirmarse tres casos de sarampión importados desde México

La entidad también manifestó su disposición para brindar orientación técnica y acompañamiento a los actores del sector, en el marco de su función de vigilancia y control sanitario. Con esta actuación, las autoridades sanitarias buscan fortalecer la protección de los consumidores y profesionales de la estética.