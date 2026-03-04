CANAL RCN
Deportes

Así formarían Nacional y Millonarios en Sudamericana: posibles alineaciones

Atlético Nacional y Millonarios se enfrentan este miércoles en una nueva edición del superclásico colombiano. Así formarían por Copa Sudamericana.

Nacional
Foto: @nacionaloficial

Noticias RCN

marzo 04 de 2026
02:52 p. m.
El fútbol colombiano vivirá este miércoles 4 de marzo una nueva edición del superclásico entre Atlético Nacional y Millonarios, un duelo que esta vez tendrá un condimento especial: estará en juego el paso a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El compromiso, correspondiente a la fase previa del certamen continental, se disputará a partido único en el estadio Atanasio Girardot, donde solo habrá presencia de público local, ya que no se permitirá el ingreso de hinchada visitante.

La expectativa es máxima. No se trata únicamente del orgullo deportivo que siempre acompaña este enfrentamiento histórico, sino de la oportunidad de seguir en competencia internacional durante el primer semestre del año. En este formato, no hay margen de error: el ganador avanzará directamente a la fase de grupos y el perdedor quedará eliminado.

Nacional apuesta por experiencia y contundencia

El equipo dirigido por Diego Arias ya tiene definida su nómina titular para afrontar el compromiso. En el arco estará David Ospina, referente del club y pieza clave por su liderazgo en este tipo de encuentros. La línea defensiva estaría conformada por Andrés Felipe Román, Simón García, William Tesillo y Milton Casco, una zaga que mezcla solidez y salida por las bandas.

En la mitad de la cancha, Jorman Campuzano y Mateus Uribe asumirían la responsabilidad del equilibrio y la recuperación, mientras que más adelante aparecerían Andrés Sarmiento, Juan Rengifo y Nicolás Rodríguez —aunque no se descarta la inclusión de Chicho Arango— para abastecer en ataque a Alfredo Morelos, quien será la principal referencia ofensiva.

Millonarios, con orden y eficacia como bandera

Por su parte, el conjunto embajador, orientado por Fabián Bustos, también tendría definido su once inicial. Diego Novoa custodiará el arco, respaldado por una defensa que contaría con Carlos Sarabia, Andrés Llinás, Sergio Mosquera, Jorge Arias y Sebastián Valencia.

En el mediocampo, Rodrigo Ureña y Mateo García asumirán labores de marca y distribución, acompañados por Macalister Silva, encargado de la generación de juego. En el frente de ataque, Leonardo Castro y Rodrigo Contreras serán los hombres llamados a capitalizar las oportunidades.

El encuentro comenzará a las 7:30 p.m. y será arbitrado por el brasileño Wilton Sampaio. Con dos planteles listos y la clasificación en juego, el Atanasio Girardot será escenario de un duelo vibrante que promete intensidad, tensión y fútbol de alto nivel.

