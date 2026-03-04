Máxima tensión en Medio Oriente: Otan derribó misil iraní con dirección a Turquía

La tensión en Medio Oriente alcanzó un nuevo nivel crítico tras la interceptación de un misil lanzado desde Irán que se dirigía hacia Turquía.

Es la primera vez, en cinco días de ataques en la región, que un estado miembro de la Alianza Atlántica se ve directamente involucrado en el conflicto.

El proyectil fue detectado y destruido por las defensas aéreas de la Otan desplegadas en el Mediterráneo, después de haber cruzado el espacio aéreo de Irak y Siria.

Los restos del misil fueron hallados en la provincia de Hatay, ubicada en el sur del territorio turco, según confirmaron autoridades locales mediante imágenes difundidas del lugar del impacto.

Misil derribado con dirección a Turquía no dejó víctimas

El Ministerio de Defensa de Turquía informó que el incidente no dejó víctimas, aunque advirtió sobre posibles consecuencias.

"Nos reservamos el derecho a responder a cualquier acción hostil contra nuestro país”, señaló el comunicado oficial, subrayando la gravedad del acontecimiento que ha encendido las alarmas a nivel mundial.

La portavoz de la Alianza del Atlántico Norte emitió una condena formal de lo ocurrido y reafirmó el compromiso de la organización.

Aseguró que la Otan permanece firme en la defensa de sus aliados, en clara referencia al Artículo 5 del tratado fundacional que establece la defensa colectiva de sus miembros.

Embajador iraní en Ankara fue llamado por lanzamiento de misil

Como respuesta diplomática inmediata, fuentes diplomáticas turcas confirmaron que el embajador iraní en Ankara fue convocado oficialmente para recibir una nota de protesta formal por el lanzamiento del misil.

Esta acción constituye un paso protocolar significativo en las relaciones bilaterales entre ambas naciones.

El incidente se produce en un contexto de máxima tensión regional, tras cinco días consecutivos de ataques en Medio Oriente que han generado preocupación en el mundo.

La comunidad internacional observa con inquietud la posible escalada del conflicto, especialmente ahora que involucra directamente a un miembro de la Otan, lo que podría activar mecanismos de defensa colectiva y ampliar significativamente el alcance de las hostilidades.