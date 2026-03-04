Habló la mamá de las dos hermanas asesinadas en Malambo: contó escabrosos detalles

Sigue la consternación en Malambo por la muerte de dos hermanas de 14 y 17 años. Salieron a disfrutar del Carnaval y sus cuerpos aparecieron bajo extrañas circunstancias en una fosa.

RELACIONADO Descubren macabros videos en el celular de uno de los presuntos responsables del crimen de dos hermanas en Malambo

La última vez que vieron a las hermanas fue el martes 17 de febrero. Con el paso de los días, la familia recibió llamadas extorsivas en las que pidieron hasta 50 millones de pesos a cambio de liberarlas.

Extorsionistas pidieron millonaria suma

Los delincuentes amenazaron con asesinarlas si los allegados no cumplían con las exigencias, las cuales fueron bajando hasta los cinco millones de pesos por cada una.

El trágico desenlace se dio el 2 de marzo, cuando la Policía encontró los dos cuerpos en una zona boscosa. Además, tiene información sobre la identidad de los responsables, quienes serían menores, así como las víctimas.

Un detalle importante es que los celulares de las hermanas fueron apagados. Cuando la mamá se intentó comunicar, se llevó esta sorpresa.

Primera pista: las redes sociales

En las últimas horas, se supo que un sospechoso fue capturado cuando salía de un centro médico. Al inspeccionar su dispositivo móvil, se encontraron los videos que le mandaron a la mamá para la extorsión.

RELACIONADO Revelan que los asesinos de dos hermanas de 14 y 17 años en Malambo son menores de edad

La FM conversó con Mary Cruz Noriega, la madre de las víctimas, quien entregó detalles sobre el atroz crimen. Por un lado, reveló que ellas conocieron a los criminales a través de redes sociales.

“Fueron 13 días de angustia, me dijeron que tuviera paciencia porque a mis hijas las iban a encontrar vivas. 13 días de sufrimiento y jamás pensé que me fueran a matar a mis dos niñas”, declaró.

Cruz contó que en los videos aparecía la menor siendo apuntada con un revólver y nunca vio a la mayor. Los extorsionistas le dijeron que si entregaba los cinco millones de pesos, iban a liberar a la de 14 años.

“Exijo justicia para mis hijas para que este caso no quede impune”, expresó la mamá al mencionar que no conoce quiénes son los responsables. Al parecer, las contactaron por WhatsApp y Facebook para invitarlas a una fiesta.