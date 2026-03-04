¿Inesperado? Este sería el nuevo ELIMINADO de La Casa de los Famosos Colombia 2026, según la IA

En La Casa de los Famosos Colombia 2026 se siguen presentando situaciones que están revolucionando la competencia.

Es así como, por decisión del 'jefe', en esta semana no solo habrá doble eliminación, sino que los participantes que ingresen a placa no tendrán la posibilidad de salvarse.

El primer eliminado se conocerá este 4 de marzo de 2026, mientras que el segundo abandonará la 'casa más famosa del país' en la noche del domingo 8 de marzo.

Y, en medio de ese panorama, siete participantes se encuentran en riesgo hoy miércoles. ¿Quiénes son? ¿Quién quedaría eliminado, según la inteligencia artificial?

Estos son los participantes en riesgo de eliminación en La Casa de los Famosos Colombia 2026

El martes 3 de marzo, en la gala principal de La Casa de los Famosos Colombia 2026, se llevó a cabo una nueva jornada de nominación.

Además, al final de ese ejercicio, también se conoció la persona que fue menos votada por el público y la placa de nominados quedó así:

'Campanita': nominado por el líder de la semana, que es Tebi.

Alejandro Estrada: nominado por la casa.

Lady Noriega: nominada por el público.

Alexa Torrex: nominada por Lorena Altamirano, la última eliminada.

Juanda Caribe: nominado por sanción.

Yuli Ruiz: nominada por sanción.

Valentino Lázaro: nominado por sanción.

Este sería el nuevo eliminado de La Casa de los Famosos Colombia 2026, según la inteligencia artificial

De acuerdo con el análisis de ChatGPT, que tuvo en cuenta las más recientes votaciones, Lady Noriega o Yuli Ruiz podrían abandonar La Casa de los Famosos Colombia 2026 en la noche de este miércoles 4 de marzo.

La inteligencia artificial ve muy fuertes a Alexa Torrex, Juanda Caribe, Valentino Lázaro y Alejandro Estrada debido a que no solo han estado inmersos en polémicas que han revolucionado el juego, sino que también han recibido un apoyo multitudinario.

Mientras tanto, en el caso de Yuli y Lady, ChatGPT considera que, en comparación con los otros nominados, tienen menos movilización digital.

"Si el 'fandom' de Yuli no logra ser tan grande como los de los demás, puede quedar vulnerable", precisó la inteligencia artificial.

"En cuanto a Lady, fue puesta en la placa por el público y eso indica que ya hay una parte del público que quiere verla salir y que puede quedarse atrás frente a competidores más activos en redes", concluyó.

Recuerde ver La Casa de los Famosos Colombia 2026 en la señal principal y en la App del Canal RCN.