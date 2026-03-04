Colombianos tendrán privilegio por votar el próximo domingo 8 de marzo: así pueden reclamarlo

Este domingo 8 de marzo de 2026, Colombia se enfrenta a una de las jornadas democráticas más decisivas de los últimos años. En estos comicios, más de 38 millones de ciudadanos están convocados a las urnas para elegir a los nuevos integrantes del Congreso de la República (Senado y Cámara de Representantes) para el periodo 2026-2030, además de participar en las consultas interpartidistas que definirán a los candidatos presidenciales de las principales coaliciones.

La jornada, que se desarrollará entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., es vista por analistas como el termómetro definitivo para las elecciones presidenciales de mayo.

El Gobierno Nacional ya ha dispuesto medidas de seguridad en todo el territorio, incluyendo la tradicional Ley Seca que comenzará a regir desde el sábado 7 de marzo, y el cierre de fronteras terrestres para garantizar la transparencia y el orden público durante las votaciones.

RELACIONADO Empleados públicos tendrán aumento de salario y lo verán en la primera quincena de marzo

Sin embargo, más allá del deber civil, participar en esta jornada ofrece incentivos directos que muchos ciudadanos desconocen.

Beneficio que obtienen quienes voten este domingo 8 de marzo

El beneficio más inmediato y solicitado es el medio día de descanso laboral remunerado. Según la Ley 403 de 1997, todo trabajador (del sector público o privado) que ejerza su derecho al voto tiene derecho a solicitar este tiempo libre.

Para reclamarlo, el ciudadano debe presentar su certificado electoral original ante su empleador. Este descanso debe ser concertado y disfrutado dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la elección.

Además de este descanso, los votantes acceden a los siguientes "privilegios":

Descuentos económicos: Rebaja del 10% en el costo de la matrícula en instituciones oficiales de educación superior y un 10% de descuento en el trámite inicial o duplicado de la libreta militar y el segundo duplicado de la cédula.

Trámites internacionales: Un descuento del 10% en el valor de la expedición del pasaporte, el cual puede solicitarse una sola vez durante los próximos cuatro años.