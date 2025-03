Madre viajó en busca un medicamento urgente para su hija en Boyacá, pero no lo logró: ¿qué pasó?

El drama de la falta de medicamentos sigue en aumento. Esta vez, el caso de una joven de 16 años con hiperplasia suprarrenal puso en evidencia las fallas en la entrega de medicinas que afectan a cientos de personas.

Desde hace tres meses, la adolescente no recibe la hidrocortisona que necesita para llevar una vida digna.

Su madre, Sandra Rueda, desesperada por la falta de respuestas, decidió trasladarse desde Sutamarchán hasta el Hospital Universitario San Rafael de Tunja, en un último intento por conseguir el tratamiento a través del servicio de urgencias.

Pero a pesar de la crítica condición de la paciente, la solución que encontraron los médicos no fue la ideal, ya que solo le suministraron otro medicamento para estabilizarla y evitar complicaciones.

Llegué a las 7, salí a las 12 del día, solamente para que la niña me recibiera la fórmula y me dijera: no, cancele la cuota moderadora porque esa sí toca cancelarla adelante, pero medicamento no hay