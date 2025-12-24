Esto se sabe sobre el estado de salud del menor que registró el primer caso de influenza H3N2

Las autoridades sanitarias de Colombia confirmaron el primer caso de la variante K de la influenza H3N2 en el país, diagnosticado en un niño de dos años residente en Medellín que habría contraído el virus durante un viaje internacional.

Esto se sabe del mejor que registró el primer caso de influenza H3N2

El menor entró en estudio en el mes de octubre, cuando presentó síntomas leves asociados a la enfermedad respiratoria.

Afortunadamente, su cuadro clínico no requirió hospitalización y el paciente ya se encuentra completamente recuperado, según informaron las autoridades de salud.

Este hallazgo representa un hito epidemiológico para el país, ya que corresponde al primer registro documentado de esta variante específica de la influenza H3N2 en territorio nacional.

La variante K se suma a las distintas cepas de influenza que circulan globalmente y que requieren vigilancia epidemiológica constante.

Según información, el contagio se habría producido durante un viaje internacional realizado por la familia del menor. Las autoridades sanitarias no especificaron el destino del viaje por razones de confidencialidad del paciente.

Ante este diagnóstico, las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a la ciudadanía para implementar las medidas de autocuidado y mantenerse alerta ante la presencia de síntomas respiratorios.

Entre las recomendaciones principales se encuentra el lavado frecuente de manos, que resulta fundamental para prevenir la transmisión de enfermedades respiratorias.

Autoridades piden acatar medidas de precaución por influenza H3N2

Los síntomas respiratorios que deben motivar consulta médica incluyen fiebre, tos, dolor de garganta, congestión nasal, dolores corporales y fatiga. Las autoridades enfatizaron que la detección temprana permite un mejor manejo clínico y reduce el riesgo de complicaciones.

“Reiteramos el llamado a la atención a toda la ciudadanía de fortalecer las medidas de autocuidado con la higiene de manos, aislamiento en caso en presentar síntomas respiratorios, como tos, flujo nasal y a fortalecer la vacunación con influenza”, indicó Natalia López Delgado, secretaria de salud de Medellín.