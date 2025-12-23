“Son una bomba”: buñuelos causan quemaduras de segundo grado en jóvenes de Bogotá

Dos jóvenes terminaron en un hospital tras sufrir quemaduras en el rostro al intentar preparar buñuelos, este tradicional alimento en casa en diciembre.

Los testimonios de dos mujeres en redes sociales encendieron las alarmas sobre un riesgo doméstico poco discutido: la peligrosa combinación de aceite caliente y masa de buñuelo.

Sofía Reina, creadora de contenido digital, compartió en sus redes sociales imágenes de su rostro tras el incidente y contó brevemente su experiencia mientras grababa videos sobre planes de diciembre.

Sin detallar el proceso exacto, explicó que un buñuelo que estaba friendo “explotó” y le causó quemaduras de segundo grado en partes de la cara, obligándola a recibir atención médica y permanecer unos días hospitalizada.

Con un mensaje claro para sus seguidores, Sofía escribió: “Tengan cuidado con los buñuelos” y “no hagan buñuelos si no saben hacerlos”, advirtiendo que lo que muchos ven como una tradición festiva puede convertirse en un accidente grave en segundos.

¿Qué ocasiona estos accidentes con buñuelos?

Aunque la joven no explicó paso a paso cómo ocurrió la explosión del buñuelo, los accidentes durante la fritura suelen estar relacionados con la temperatura del aceite y la humedad en la masa, factores que pueden generar salpicaduras o reacciones inesperadas cuando pequeñas cantidades de agua entran en contacto con aceite muy caliente. Estas salpicaduras pueden alcanzar la cara y el cuerpo de quien está cocinando, provocando lesiones dolorosas.

Otro caso similar lo vivió Vanessa Rada, quien también publicó imágenes de sus heridas en redes sociales tras que un buñuelo le explotara cerca del rostro, dejándole quemaduras visibles.

Aunque ella tampoco se centró en narrar cómo se formó la explosión, sí compartió algunos de los consejos que los médicos le dieron durante su tratamiento, como medidas para proteger la piel y evitar complicaciones.

¿Por qué es importante tomar precauciones al preparar buñuelos?

Estas advertencias surgen en un momento en el que los hospitales en la capital reciben, además de casos relacionados con pólvora, personas afectadas por quemaduras causadas por aceite caliente durante la preparación de alimentos navideños, especialmente buñuelos.

Los especialistas en salud y seguridad doméstica recomiendan, especialmente en diciembre, extremar las precauciones en la cocina: verificar que el aceite esté a la temperatura adecuada, utilizar utensilios largos y proteger la piel al freír; y, en lo posible, dejar la preparación de estos alimentos a quienes tienen experiencia.

Esto podría prevenir accidentes que, como en los casos de Sofía y Vanessa, se convierten en advertencias públicas para quienes suelen celebrar las fiestas entre aromas de buñuelos recién hechos.