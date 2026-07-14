Mbappé rompió el silencio tras derrota de Francia en el Mundial y envió contundente mensaje

La eliminación de Francia en las semifinales del Mundial 2026 dejó un ambiente de profunda decepción en el plantel.

Luego de la derrota 2-0 frente a España en Arlington, Texas, el capitán Kylian Mbappé habló por primera vez sobre lo ocurrido y reconoció que su equipo estuvo lejos del nivel necesario para disputar una final de la Copa del Mundo.

El delantero del Real Madrid fue autocrítico y aseguró que los Bleus nunca lograron ejecutar el plan de juego que habían preparado para enfrentar a la selección española, que terminó imponiéndose con autoridad para clasificar al partido por el título.

Mbappé reconoce la superioridad de España

Tras el compromiso, Mbappé no buscó excusas y explicó cuáles fueron las principales falencias de Francia.

"Creo que no hicimos el partido que queríamos hacer, ni tácticamente, ni siquiera técnicamente, ni en el nivel global que ofrecimos. Y cuando no haces lo que se supone que debes hacer en una semifinal de un Mundial, no ganas", afirmó el atacante en declaraciones al canal M6.

El capitán francés señaló que su selección cometió "demasiadas imprecisiones técnicas", situación que impidió generar verdadero peligro sobre el arco español.

Además, destacó el trabajo realizado por el equipo dirigido por Luis de la Fuente.

"España ha seguido su plan, al que siempre se mantiene fiel: un equipo al que le gusta tener el control del balón y marcar el ritmo del partido. Nuestro objetivo era presionarles arriba, pero no conseguimos hacerlo", explicó.

Mbappé también reconoció que jugadores como Rodri y Fabián Ruiz tuvieron demasiado espacio para manejar el balón, una situación que terminó inclinando el partido a favor de la Roja.

"La decepción es inmensa": el mensaje del capitán francés

Aunque la eliminación golpeó con fuerza al grupo, Mbappé pidió asumir la derrota con responsabilidad.

"Creo que es una gran decepción, por supuesto, pero si somos objetivos, hoy no reunimos todos los ingredientes necesarios para llegar a la final", aseguró.

El delantero recordó que el gran objetivo era darle una nueva alegría al país y disputar otra final mundialista.

"Para nosotros era un sueño llegar a la final, dar a nuestro país la posibilidad de seguir soñando y hacer historia. Cuando se gana, se gana con la cabeza alta; por eso, cuando se pierde, también hay que perder con la cabeza alta".

Las palabras del capitán fueron respaldadas por el volante Rayan Cherki, quien fue aún más directo al analizar el compromiso.

"Lo querían más que nosotros. Es una pena porque sigo convencido de que somos un gran equipo, pero esta tarde ellos fueron mejores en todos los aspectos del juego", concluyó.