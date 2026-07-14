Invima retira del mercado una crema de peinar para niños por incumplir estándares de calidad

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió la alerta sanitaria 212-2026, mediante la cual ordenó el retiro del mercado de la 'Crema de Peinar Leche de Coco Pal Pelo con Células Madre', correspondiente al lote 2208-124, luego de identificar una alteración en su calidad microbiológica durante un análisis realizado por el laboratorio de la entidad.

¿Por qué el Invima ordenó retirar esta crema de peinar?

De acuerdo con la autoridad sanitaria, el producto identificado con el registro sanitario NSOC89337-18CO, en su presentación de 250 mL, presentó resultados no conformes en el recuento de microorganismos mesófilos aerobios totales. Según la información oficial, los valores encontrados superan el límite máximo de aceptabilidad establecido para este tipo de productos cosméticos en la Resolución 2120 de 2019.

El caso fue detectado dentro del programa Demuestra la Calidad, desarrollado por el Invima. Como consecuencia de los resultados analíticos emitidos por el laboratorio de la entidad, se ordenó el retiro del mercado del lote 2208-124 en todo el territorio nacional.

FOTO: Invima

¿Qué deben hacer quienes tengan el producto del lote afectado?

El Invima pidió a las personas que estén utilizando la Crema de Peinar Leche de Coco Pal Pelo con Células Madre del lote mencionado suspender de inmediato su uso, debido a los riesgos que puede representar para la salud. Además, solicitó informar a la entidad o a las autoridades territoriales de salud si se identifica algún establecimiento donde continúe distribuyéndose o comercializándose este producto.

La entidad también indicó que quienes hayan presentado algún evento no esperado asociado al uso del cosmético deben reportarlo a través de la página web del Invima. Paralelamente, instruyó a las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales para realizar actividades de inspección, vigilancia y control, así como informar al instituto en caso de encontrar el lote objeto de la alerta.

Finalmente, el Invima advirtió a los titulares, distribuidores y comercializadores que deben abstenerse de distribuir o vender el producto alterado, ya que podrían ser objeto de medidas sanitarias de seguridad y de los procesos sancionatorios correspondientes