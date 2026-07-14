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Yina Calderón mostró el costoso regalo que la Epa Colombia le habría enviado desde prisión

La creadora de contenido presumió en sus redes sociales el regalo que recibió por su cumpleaños.

Yina Calderón lloró por 'Epa Colombia' mensaje a Petro
Foto: Canal RCN y captura pantalla.

Noticias RCN

julio 14 de 2026
05:19 p. m.
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Una vez más Yina Calderón se ha convertido en el centro de la conversación en redes tras presumir, en días recientes, detalles del costoso regalo que Daneidy Barrera, más conocida en internet como Epa Colombia, le habría mandado por motivo de su cumpleaños.

El lujoso obsequio ya es tema de discusión en redes sociales por su costo real y la situación actual que la mujer se encuentra viviendo tras estar recluida en la Estación de Carabineros de la Policía Nacional en Bogotá.

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¿Cuál fue el obsequio de la Epa Colombia a Yina?

El pasado 12 de julio Calderón celebró su cumpleaños por lo que esta tomó sus redes sociales para presumir algunos de los obsequios que recibió por parte de sus amigos y seres queridos. Sin embargo, uno de estos detalles llamó especialmente la atención ya que correspondía a una lujosa gargantilla y una pulsera de la marca Swarovski.

Las joyas, que venían en sus respectivas cajas, también llegaron acompañadas de una tarjeta que, al parecer, se encontraba firmada por la Epa Colombia. Dentro del mensaje, la mujer le expresó su gratitud por acompañarla durante el proceso legal que se encuentra atravesando.

“Amiga, feliz cumpleaños. Gracias por todo lo que has hecho por mí. Deseo que Dios te dé larga vida, amiga. Con mucho cariño te envío este detalle. Epa Colombia”, se lee.

Por supuesto, la reacción por parte de Calderón no se hizo esperar ya que, de manera jocosa, manifestó que para esta oportunidad no iba a regalar la joya que le había regalado Epa.

Esto a raíz de que Calderón habría regalado, en una ocasión pasada, una de las joyas que le regaló Barrera a la creadora de contenido Manelyk.

Así mismo, las reacciones en redes sociales no tardaron en aparecer ya que cientos de internautas comentaron que dicho obsequio podría ser falso y que, al parecer, no proviene directamente de la famosa que se encuentra en prisión.

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Yina Calderón desmintió el embarazo de Epa Colombia

Por otro lado, cientos de usuarios se han encontrado viralizando un rumor en donde se afirma que, al parecer, la Epa Colombia se encuentra en estado de embarazo. Pese a los comentarios y las especulaciones, Calderón salió en defensa de la mujer al asegurar que dichas versiones son falsas.

No obstante, manifestó su preocupación por el estado de salud real de su amiga ya que aseguró que ha atravesado por complicaciones de salud. Finalmente, reiteró su llamado a las autoridades para que el trato que, al parecer, Epa Colombia se encuentra recibiendo pueda mejorar.

“Yo pude compartir muchas veces con Epa y ella es una buena hija, es buena esposa, es buena hermana, es muy buena jefe, siempre fue muy buena con sus empleados. Sí, era polémica y escandalosa, pero yo no entiendo qué hizo Epa en la vida para merecer lo que le está pasando”, aseguró.

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