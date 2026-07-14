Abelardo de la Espriella lanzó ultimátum a alias Zorrito y Volkswagen en empalme regional en Santander

Alrededor de dos horas y media duró el encuentro entre el presidente electo Abelardo de la Espriella y las autoridades de Santander, en el que participaron más de 80 alcaldes y el gobernador Juvenal Díaz Matallana.

Durante la reunión, los mandatarios locales expusieron las principales necesidades del departamento en materia de infraestructura, movilidad, afectaciones en las vías y dificultades de acceso a agua potable en varias provincias.

El presidente electo destacó que “obras son amores y no buenas razones” y anunció la designación de un santandereano como ministro de Vivienda, con el propósito de llevar soluciones concretas a la región.

“Con el Tigre, Santander tiene presidente”, afirmó De la Espriella, en referencia al respaldo recibido en las urnas y a su compromiso de descentralizar el poder desde Bogotá.

Advertencias a cabecillas del ELN

Tras el encuentro, De la Espriella atendió a medios y reiteró su intención de articular las necesidades de las comunidades con el nuevo gobierno. En su intervención, lanzó un mensaje directo a dos cabecillas del ELN, alias Zorrito y alias Volkswagen, a quienes dio un plazo de menos de un mes para desmovilizarse. “Bandido que no se someta a la ley será perseguido y dado de baja como en derecho corresponde”, advirtió.

El presidente electo subrayó que la seguridad en los Santanderes será una prioridad y que las Fuerzas Armadas tendrán un papel activo en el control de los grupos armados ilegales.

Encuentro con asesores del nuevo gobierno

En horas de la tarde, los alcaldes de los diferentes municipios sostuvieron reuniones adicionales con asesores del despacho presidencial, con el fin de profundizar en proyectos específicos y definir la agenda de trabajo que se pondrá en marcha a partir del 7 de agosto, cuando De la Espriella asuma oficialmente la Presidencia.