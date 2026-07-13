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El límite diario en redes sociales que recomiendan no sobrepasar: podría afectar su salud

La cantidad de tiempo en redes sociales que podría perjudicar su bienestar y salud.

Persona adicta a las redes sociales
Foto: diseñado por Magnific

Noticias RCN

julio 13 de 2026
07:17 p. m.
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Pasar más de dos horas al día en redes sociales podría comenzar a afectar la salud mental, según diversas investigaciones científicas. Expertos advierten que el uso excesivo de estas plataformas se ha relacionado con mayor riesgo de ansiedad, depresión, alteraciones del sueño y dificultades para concentrarse.

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Las redes sociales hacen parte de la rutina diaria de millones de personas. Revisar Instagram, TikTok, Facebook o X se ha convertido en un hábito tan común que muchas veces pasa desapercibido el tiempo que se invierte frente a la pantalla.

Sin embargo, cada vez más estudios han puesto la lupa sobre el impacto que puede tener el uso prolongado de estas plataformas en la salud física y emocional. Aunque no existe un límite exacto que aplique para todas las personas, la evidencia científica coincide en que superar las dos horas diarias de uso recreativo podría comenzar a aumentar algunos riesgos.

Esto no significa que utilizar redes sociales durante más de ese tiempo provoque automáticamente problemas de salud, pero sí que la probabilidad de presentar determinadas afectaciones puede incrementarse, especialmente cuando el uso desplaza el descanso, el ejercicio, el estudio o la interacción con familiares y amigos.

¿Qué dicen las investigaciones sobre el tiempo en redes sociales?

Diversos estudios publicados en revistas científicas han encontrado una relación entre pasar más de dos horas al día en redes sociales y una mayor presencia de síntomas de ansiedad, depresión, baja autoestima y sentimientos de aislamiento, particularmente en adolescentes y adultos jóvenes.

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Investigaciones recientes también han observado que quienes permanecen más de cuatro horas diarias frente a pantallas con fines recreativos presentan un mayor riesgo de alteraciones del sueño, estrés, sedentarismo y dificultades para mantener la atención durante las actividades cotidianas.

No obstante, los especialistas aclaran que el tiempo no es el único factor que influye. También importa el tipo de contenido que se consume, la forma en que se interactúa en las plataformas y si el uso termina interfiriendo con otras áreas de la vida.

¿Cuáles son las señales de que las redes sociales están afectando su bienestar?

Los expertos recomiendan prestar atención a algunos cambios de comportamiento que pueden indicar un uso poco saludable de las redes sociales:

  • Revisar constantemente el celular sin una necesidad específica.
  • Sentir ansiedad cuando no hay acceso a internet o al teléfono.
  • Dormir menos por permanecer conectado hasta altas horas de la noche.
  • Descuidar el trabajo, el estudio o la vida familiar por navegar en redes.
  • Compararse de manera constante con otras personas.
  • Tener dificultad para concentrarse o mantener la atención.

Ante estas señales, las recomendaciones incluyen establecer horarios para el uso del celular, desactivar notificaciones innecesarias, evitar el uso de pantallas antes de dormir y dedicar tiempo a actividades como el ejercicio, la lectura o el contacto presencial con familiares y amigos.

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Las redes sociales pueden ser herramientas útiles para comunicarse, aprender o entretenerse. Sin embargo, mantener un equilibrio sigue siendo la mejor estrategia para disfrutar de sus beneficios sin comprometer la salud física y emocional.

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