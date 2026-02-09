CANAL RCN
Paciente ve pasar el calendario mientras sigue esperando que le den la insulina: ¿Quién responde?

Esta mujer lleva meses esperando la insulina y el cambio de glucómetro; pero a medida que pasa el tiempo, parece más lejana la posibilidad.

febrero 09 de 2026
01:21 p. m.
Noticias RCN acompaña a los pacientes que no reciben sus medicamentos a tiempo. En Tunja, se conoció el caso de una mujer que no tiene insulina y tampoco le han entregado los insumos para medir el azúcar en su sangre.

Desde octubre de 2025, no le entregan el degludec, fármaco indispensable para la diabetes. La protagonista de esta historia es Nizme Pérez, paciente de la EPS Famisanar, la cual está intervenida por el Gobierno.

Insulina es indispensable para su tratamiento

“Yo tengo dos insulinas, una que me aplicó muy temprano en la mañana y la otra que me aplicó cada vez que voy a comer. Resulta que ellos dicen que no hay insulinas o que ya van a llegar que en 8 o en 15 días y así desde octubre he estado pasando con esa situación”, contó.

Las tirillas con las que debe medir los niveles de azúcar que le entregaron no son compatibles con el glucómetro formulado. La entrega del nuevo está pendiente desde diciembre del año pasado.

El problema con el glucómetro

“Me dijeron que ese era mi problema y que hablara con el médico para el cambio de glucómetro. La doctora que me atiende me cambió la fórmula, pero llegué allá y entonces no había. Todavía lo tengo pendiente y me tocó comprarlo”, narró.

Por la desesperación, se vio obligada a comprar sus insumos y la insulina, medicamento que no se encuentra en las farmacias comerciales. La preocupación por las dosis faltantes altera sus niveles de azúcar en la sangre, lo cual pone en riego su vida.

La no recepción de la insulina es una amenaza. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Diabetes, el principal efecto será que la glucosa no se regule correctamente y genere hiperglucemia, aumento de la sintomatología, complicaciones agudas (incluyendo hospitalización), cetoacidosis diabética, estados hiperglucémicos hiperosmolar no cetósicos y complicaciones crónicas.

