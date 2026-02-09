CANAL RCN
Tendencias

Influencia de Bad Bunny: Duolingo registró un aumento del 35% en alumnos de español tras show de medio tiempo

Duolingo registró que tras la presentación de Bad Bunny se registró un repunte masivo en las lecciones de español.

Foto: AFP y Duolingo

Noticias RCN

febrero 09 de 2026
06:45 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La plataforma de aprendizaje de idiomas Duolingo reportó un incremento del 35 % en usuarios que iniciaron lecciones de español inmediatamente después de la actuación del artista puertorriqueño Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, celebrado este domingo.

Reviva los momentos más icónicos del show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl
RELACIONADO

Reviva los momentos más icónicos del show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl

El anuncio fue difundido este lunes a través de la red social X, acompañado de un gráfico que muestra el comportamiento de la aplicación durante el evento.

Un pico en Duolingo tras el espectáculo de Bad Bunny

Según los datos compartidos por la plataforma, el uso de la aplicación se mantuvo en niveles habituales durante las horas previas al partido e incluso descendió ligeramente al inicio del encuentro.

“Te amo, Benito”: Adam Sandler reacciona al show de Bad Bunny en el Super Bowl
RELACIONADO

“Te amo, Benito”: Adam Sandler reacciona al show de Bad Bunny en el Super Bowl

Sin embargo, tras la presentación de Bad Bunny se registró un repunte masivo en las lecciones de español, reflejando el impacto cultural de su actuación. El artista no solo interpretó canciones en su idioma natal, sino que también rindió homenaje a la cultura puertorriqueña y latinoamericana en general.

Reacciones divididas

Mientras que la actuación fue celebrada por gran parte del público global y generó un efecto inmediato en el interés por aprender español, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó duramente el espectáculo.

¿Quién es el niño al que Bad Bunny le entregó su Grammy en el Super Bowl?
RELACIONADO

¿Quién es el niño al que Bad Bunny le entregó su Grammy en el Super Bowl?

En su red social Truth Social, calificó la presentación como “una de las peores de la historia” y aseguró que “nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo”, además de considerar “repugnante” el baile mostrado en el escenario.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Viral

Lewis Hamilton y Kim Kardashian habrían confirmado su relación en el Super Bowl 2026

Comercio

Así se celebra el Día de la Pizza en Colombia: descuentos, promociones y eventos

Super Bowl

“Te amo, Benito”: Adam Sandler reacciona al show de Bad Bunny en el Super Bowl

Otras Noticias

Norte de Santander

Menor de edad habría participado en el ataque al Batallón de Infantería en Ocaña, Norte de Santander

El coronel Pedro Manuel Santos Chacón reveló dónde ocurrió el ataque y qué información se tiene sobre quiénes participaron.

Diosdado Cabello

Diosdado Cabello desató indignación justificando la detención de Juan Pablo Guanipa

Diosdado Cabello volvió a sacudir a Venezuela por el caso Juan Pablo Guanipa: el régimen en Venezuela continúa.

Independiente Santa Fe

Omar Pérez recibió el alta médica: último comunicado sobre su estado de salud

Automovilismo

Pilas, conductores: vea cuándo NO pueden multarlo por la revisión técnico-mecánica vencida

Boyacá

Paciente ve pasar el calendario mientras sigue esperando que le den la insulina: ¿Quién responde?