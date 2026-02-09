Influencia de Bad Bunny: Duolingo registró un aumento del 35% en alumnos de español tras show de medio tiempo

La plataforma de aprendizaje de idiomas Duolingo reportó un incremento del 35 % en usuarios que iniciaron lecciones de español inmediatamente después de la actuación del artista puertorriqueño Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, celebrado este domingo.

El anuncio fue difundido este lunes a través de la red social X, acompañado de un gráfico que muestra el comportamiento de la aplicación durante el evento.

Un pico en Duolingo tras el espectáculo de Bad Bunny

Según los datos compartidos por la plataforma, el uso de la aplicación se mantuvo en niveles habituales durante las horas previas al partido e incluso descendió ligeramente al inicio del encuentro.

Sin embargo, tras la presentación de Bad Bunny se registró un repunte masivo en las lecciones de español, reflejando el impacto cultural de su actuación. El artista no solo interpretó canciones en su idioma natal, sino que también rindió homenaje a la cultura puertorriqueña y latinoamericana en general.

Reacciones divididas

Mientras que la actuación fue celebrada por gran parte del público global y generó un efecto inmediato en el interés por aprender español, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó duramente el espectáculo.

En su red social Truth Social, calificó la presentación como “una de las peores de la historia” y aseguró que “nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo”, además de considerar “repugnante” el baile mostrado en el escenario.