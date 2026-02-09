Diosdado Cabello desató indignación justificando la detención de Juan Pablo Guanipa

Las tensiones políticas en Venezuela volvieron a escalar tras las polémicas declaraciones de Diosdado Cabello sobre la detención del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, un hecho que las organizaciones de derechos humanos califican como un nuevo secuestro político.

El episodio se suma a un clima de creciente confrontación, marcado por excarcelaciones condicionadas, denuncias de persecución y un discurso oficial cada vez más duro.

Cabello, ministro del Poder Popular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y una de las figuras más influyentes del chavismo, se refirió al caso este lunes 9 de febrero de 2026 durante una rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Allí justificó la nueva detención de Guanipa, ocurrida pocas horas después de haber recuperado su libertad, y lanzó fuertes descalificaciones contra sectores de la oposición.

¿Qué dijo Diosdado Cabello sobre la detención de Juan Pablo Guanipa?

Según Cabello, la recaptura del exparlamentario se debió al presunto incumplimiento de las condiciones impuestas por el sistema judicial.

Han salido 897 personas, 897. No había pasado nada, salieron, se encontraron con su familia, hasta que la estupidez ilustrada de algunos políticos, que creyeron que pueden hacer lo que les da la gana y embochinchar al país, violando las propias condiciones en las cuales se les está dando libertad.

Diosdado Cabello sostuvo que el Estado venezolano “quiere paz y tranquilidad” y advirtió que quienes se consideren “intocables” se enfrentarán a la acción de la justicia.

Ya no son 897 sino 896 porque una persona fue detenida nuevamente por violar las condiciones sobre las cuales fue liberada, llamando pues a las calles. Este país quiere paz, es una oportunidad que se les está haciendo", dijo Cabello.

El régimen venezolano justificó la nueva captura de Juan Pablo Guanipa

Cabello minimizó la detención de Guanipa al asegurar que ya no se trataba de 897 excarcelados, sino de 896, porque uno de ellos fue nuevamente detenido “por violar las condiciones” de su libertad.

En su discurso, insistió en que la justicia está actuando y que el país atraviesa una “oportunidad” para recuperar la estabilidad.

Las declaraciones provocaron una reacción inmediata de la oposición. La líder democrática María Corina Machado denunció el hecho como un secuestro ejecutado por el régimen, y exigió elecciones libres y democráticas.

Guanipa, de 61 años, había permanecido casi nueve meses en prisión acusado de conspiración y, durante sus breves horas en libertad, retomó actividades políticas, visitó familiares de presos políticos y pidió públicamente nuevas elecciones.

La fiscalía venezolana, por su parte, argumentó que el dirigente violó su libertad condicional y solicitó su arresto domiciliario.

Sin embargo, familiares y aliados políticos denunciaron una desaparición forzada, señalando que hombres armados participaron en su detención.

Este nuevo episodio se produce en medio de un contexto político convulsionado, marcado por presiones internacionales, excarcelaciones condicionadas y un discurso oficial que refuerza el control del régimen.