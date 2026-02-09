CANAL RCN
Economía

Pilas, conductores: vea cuándo NO pueden multarlo por la revisión técnico-mecánica vencida

No siempre hay multa por técnico-mecánica vencida. Conozca el único caso en el que no pueden sancionarlo y cuándo sí aplica el comparendo.

Pilas, conductores: vea cuándo NO pueden multarlo por la revisión técnico-mecánica vencida
Foto: Freepik

Noticias RCN

febrero 09 de 2026
04:36 p. m.
Tener la revisión técnico-mecánica vencida no siempre significa una multa automática. Aunque muchos conductores creen que basta con que el documento aparezca vencido en el sistema para recibir un comparendo, la norma es clara.

Cabe recordar que la sanción solo procede cuando el vehículo es sorprendido circulando por vías públicas sin este requisito vigente.

De acuerdo con lo aclarado por el Ministerio de Transporte, un agente de tránsito no puede imponer una multa únicamente con base en la consulta del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). Es decir, el simple hecho de que la revisión aparezca vencida en la plataforma no constituye, por sí solo, una infracción.

El único escenario en el que NO hay multa

La regla es sencilla, pues si el vehículo no está en circulación, no hay sanción.

Esto significa que tener la técnico-mecánica vencida no es una falta automática. La infracción se hace efectiva cuando el carro o la moto están transitando por vías públicas.

Se considera que un vehículo no está en circulación cuando:

  • Está guardado en un garaje privado
  • Está estacionado dentro de una propiedad privada
    Está parqueado sin moverse, sin ser conducido
  • No está transitando por calles o carreteras.

En estos casos, ninguna autoridad puede imponer comparendo, porque no existe conducta sancionable. El control de tránsito aplica sobre vehículos en movimiento, no sobre automotores inmóviles dentro de espacios privados.

¿Cuándo sí aplica la sanción por técnico-mecánica vencida?

La multa entra en juego únicamente si el vehículo es sorprendido circulando con la revisión vencida, incluso si el recorrido es corto o si el conductor asegura que va camino al centro de diagnóstico.

Para que exista sanción por revisión técnico-mecánica (RTM) vencida, el vehículo debe estar efectivamente en circulación en el momento del control. En ese escenario, el conductor se expone al comparendo y, en algunos casos, a la inmovilización del automotor.

Precios tecnomecánica 2026 para carros y motos

  • Carros particulares hasta 2 años: No están obligados a la revisión
  • Carros particulares de 3 a 7 años: Entre $317.000 y $335.000
  • Carros particulares de 8 a 16 años: Entre $345.000 y $360.000
  • Carros particulares de más de 17 años: Hasta $368.000

Motocicletas

  • Motos hasta 2 años: No requieren revisión
  • Motos entre 3 y 7 años: Entre $217.000 y $230.000
  • Motos de 8 a 16 años: Entre $235.000 y $245.000
  • Motos de más de 17 años: Hasta $248.000
