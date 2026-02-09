CANAL RCN
Asesinan a concejal de Calamar, Bolívar, mientras estaba en su negocio: hay tres capturados

El funcionario fue atacado a bala en el municipio de Soledad, Atlántico; autoridades capturaron a tres presuntos responsables.

Concejal Óscar Antonio Montilla
FOTO: Suministrada

Noticias RCN

febrero 09 de 2026
06:53 p. m.
En las últimas horas fue asesinado en el municipio de Soledad, Atlántico, Óscar Antonio Montilla Iriarte, de 56 años de edad, quien se desempeñaba como concejal del Partido Liberal en Calamar, Bolívar.

Montilla fue atacado a bala en su negocio de venta de queso, ubicado en el barrio Las Gaviotas de Soledad. El ataque ocurrió mientras el concejal se encontraba en el lugar, sin que hasta el momento se hayan divulgado más detalles sobre las circunstancias del crimen.

Captura de tres hombres por el homicidio del concejal

Tras el homicidio, la Policía capturó a tres hombres, quienes fueron señalados como presuntos responsables del asesinato del concejal del Partido Liberal.

El crimen de Óscar Antonio Montilla Iriarte se suma a otros hechos de violencia que afectan a líderes y funcionarios públicos en diferentes regiones del país, lo que mantiene la atención de las autoridades y de la opinión pública sobre el avance de las investigaciones.

Reacción del Concejo de Calamar, Bolívar

El Concejo de Calamar, Bolívar, se pronunció frente a lo ocurrido y lamentó el asesinato del concejal a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, expresando su rechazo al crimen y su solidaridad con los familiares y allegados de Montilla Iriarte.

El pronunciamiento institucional confirmó la identidad de la víctima como concejal de ese municipio y destacó el impacto que su muerte representa para la administración local y la comunidad.

Óscar fue un servidor público comprometido, un hombre íntegro y un líder cercano a la comunidad, que dedicó su vida al trabajo honesto y al bienestar del municipio. Su vocación de servicio, su calidad humana y su amor por Calamar dejan una huella imborrable en esta corporación y en el corazón de quienes tuvimos el privilegio de conocerlo y trabajar a su lado.

