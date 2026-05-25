Menopausia sin tabúes: guía para el bienestar íntimo femenino

La resequedad vaginal y el dolor afectan a millones de mujeres que sufren en silencio. Conoce por qué es vital hablar de salud íntima a los 45 años y qué recomiendan los expertos.

¿Cuáles son los síntomas silenciosos de la menopausia?

Cuando se habla de la menopausia, la conversación suele girar en torno a los sofocos, los cambios drásticos de humor o las alteraciones en el ciclo del sueño. Sin embargo, existe un grupo de síntomas igualmente importantes que permanecen ocultos debido al pudor o la falta de información.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la transición hacia esta nueva etapa vital trae consigo efectos ginecológicos que rara vez se abordan a tiempo. Las mujeres pueden experimentar dolor durante las relaciones sexuales, alteraciones urinarias y una marcada resequedad vaginal. A pesar de la frecuencia de estas incomodidades, el silencio suele ser la respuesta más común en los consultorios médicos. Romper este estigma es el primer paso para garantizar una mejor calidad de vida.

Resequedad vaginal: una realidad que afecta a más del 50 % de las mujeres

Los datos respaldan la necesidad de normalizar estas conversaciones. La International Menopause Society advierte que más de la mitad de las mujeres posmenopáusicas, especialmente aquellas entre los 51 y 60 años, padecen de resequedad en su zona íntima. Este síntoma no solo genera molestias físicas, sino que tiene un impacto directo en la autoestima y las relaciones de pareja.

La salud íntima en la menopausia debe hablarse con total naturalidad. La resequedad, la irritación o el dolor durante las relaciones sexuales tienen alternativas de manejo y no deberían asumirse como algo que simplemente toca soportar

Explica el doctor Fernando Ávila, ginecólogo especialista. El experto hace hincapié en que la resignación no debe ser una opción cuando la ciencia y la dermatología ofrecen soluciones efectivas.

El impacto del síndrome genitourinario y por qué debes consultar

Las búsquedas sobre qué hacer para la resequedad vaginal han aumentado, y la respuesta médica se centra en el síndrome genitourinario de la menopausia. A diferencia de los clásicos "calores" que pueden disminuir con el tiempo, síntomas como el ardor, la irritación persistente, las molestias urinarias y la incomodidad sexual tienden a empeorar si no reciben el abordaje adecuado.

Para los especialistas, el mayor reto de salud pública es promover la consulta temprana. "Consultar a tiempo permite entender exactamente qué está pasando en el cuerpo, evitar que las molestias avancen a cuadros más severos y acompañar esta etapa con información veraz, cuidado preventivo y mucho menos silencio", concluye Ávila. La recomendación es clara: si las molestias persisten y afectan la rutina diaria, es momento de acudir al médico.

Soluciones médicas y rutinas de cuidado íntimo después de los 45 años

Entendiendo esta necesidad, el mercado ha comenzado a ofrecer alternativas especializadas. En Colombia, la marca Intibon —con más de 13 años de experiencia y la única avalada por la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología en su categoría— lanzó recientemente la línea Intibon 45+.

Esta innovación busca transformar el cuidado íntimo integrando tres soluciones libres de hormonas que alivian los síntomas de la menopausia:

Hidratante Vaginal: Formulado con ácido hialurónico, vitamina E y ácido láctico. Está diseñado para aliviar la sequedad interna mediante el uso de cánulas que facilitan su aplicación, siendo libre de fragancias y parabenos.

Formulado con ácido hialurónico, vitamina E y ácido láctico. Está diseñado para aliviar la sequedad interna mediante el uso de cánulas que facilitan su aplicación, siendo libre de fragancias y parabenos. Gel Lubricante Íntimo: Un producto a base de agua, hipoalergénico y dermatológicamente testeado, enfocado en reducir la fricción y recuperar el confort durante la actividad sexual.

Un producto a base de agua, hipoalergénico y dermatológicamente testeado, enfocado en reducir la fricción y recuperar el confort durante la actividad sexual. Jabón Íntimo Syndet: Especializado en la higiene diaria para mujeres de 45 años en adelante. Contiene avena, caléndula y ácido láctico para proteger la flora íntima y controlar olores sin alterar el pH natural.

Hablar de bienestar íntimo en la madurez es sinónimo de autonomía y derecho al disfrute. La menopausia no debe reducirse a una lista de síntomas limitantes, sino entenderse como una etapa de cambios donde la información y el cuidado personal son los mejores aliados.