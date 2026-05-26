Alexa y Tebi protagonizaron romántico encuentro pese a que el hombre descartó una relación

La última semana de La Casa de los Famosos Colombia ya inició y los cuatro finalistas se encuentran a la expectativa de las últimas actividades que el ‘Jefe’ del lugar les tiene preparadas para cerrar la temporada.

El ingreso de los jefes de campaña ya ha generado discusiones internas entre todos los finalistas, quienes cuestionaron las decisiones que, sin duda alguna, marcarán un rumbo definitivo para dar con el ganador del reality.

¿Qué pasó entre Tebi y Alexa?

Uno de los reencuentros más esperados por el público correspondió al de Alexa y Tebi, quienes conformaron un vínculo sentimental durante el paso por la competencia de la mujer. Sin embargo, su elección para ser jefa de campaña de Alejandro Estrada generó gran incomodidad en Bernal, quien aseguró sentir desconcierto por no tener el apoyo directo de esta y su fanaticada.

A esta discusión se sumó el gesto del finalista al evitar recibir un beso por parte de Torres, quien rompió en llanto al expresar no tener intenciones de generar incomodidad ni desconcierto entre sus dos más cercanos compañeros.

Pese a la discusión y los comentarios generados, ambos famosos fueron captados en cámaras al protagonizar una noche romántica llena de besos y análisis sobre el rumbo final de la temporada.

Sin embargo, su encuentro se vio interrumpido por Nicolás Arrieta, quien llegó la habitación calma para darle a conocer a la exparticipante que su lugar de descanso debía realizarse en el cuarto tormenta.

Las reacciones en redes sociales tampoco se hicieron esperar ya que cientos de internautas manifestaron su inconformidad con el trato hacia la mujer y la presunta falta de interés por parte del hombre para sostener una relación por fuera del juego.

Tebi Bernal se despacha contra Alexa Torres

Por otro lado, el hombre rompió el silencio al explicar haberse sentido “traicionado” por Alexa al percatarse de que su decisión fue apoyar a Alejandro. Así mismo, explicó que no existe ningún tipo de relación entre ambos por lo que consideró que dicho acercamiento no es motivo para recibir apoyo del público.

“Si ustedes apoyan porque creen que hay una relación, no la hay. Y así no estuviera bravo también (…) yo no puedo crear una ilusión sobre lo que no es real”, afirmó Bernal.