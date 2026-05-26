Ataque armado a exsocio de 'La Gata' dejó un escolta muerto y tres capturados

La violencia sacudió el norte de la ciudad en la noche de este lunes 25 de mayo, cuando un grupo de al menos diez sicarios abrió fuego contra el empresario Raúl Montes, socio de una compañía de seguridad.

El ataque, ocurrido a las 8:39 de la noche en una calle congestionada de vehículos, dejó un saldo de cuatro escoltas heridos, uno de ellos fallecido, y tres presuntos responsables capturados por las autoridades.

Ataque con armas largas y cortas

De acuerdo con los reportes oficiales, los atacantes llegaron armados con fusiles, subametralladoras y pistolas, disparando cerca de 80 veces contra la camioneta blindada en la que se movilizaba Montes junto a su esquema de protección. La reacción de los escoltas y de patrullas del Gaula del Ejército y de la Policía permitió repeler la agresión y detener a tres de los presuntos sicarios.

Señalamientos y versiones encontradas

En un comunicado, Raúl Montes responsabilizó del atentado a Jorge Luis Alfonso López, hijo de Enilce del Rosario López, alias La Gata. Sin embargo, el exalcalde de Magangué negó las acusaciones a través de sus redes sociales.

Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer los móviles del ataque y determinar la participación de los capturados en este hecho que generó pánico en el sector.