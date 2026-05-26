CANAL RCN
Colombia Video

Ataque armado a exsocio de 'La Gata' dejó un escolta muerto y tres capturados

La reacción de los escoltas y de patrullas del Gaula del Ejército y de la Policía permitió repeler la agresión y detener a tres de los presuntos sicarios.

Noticias RCN

mayo 26 de 2026
02:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La violencia sacudió el norte de la ciudad en la noche de este lunes 25 de mayo, cuando un grupo de al menos diez sicarios abrió fuego contra el empresario Raúl Montes, socio de una compañía de seguridad.

Momento en el que intentaron asesinar a Raúl Montes, quien fue el hombre de confianza de ‘La Gata’
RELACIONADO

Momento en el que intentaron asesinar a Raúl Montes, quien fue el hombre de confianza de ‘La Gata’

El ataque, ocurrido a las 8:39 de la noche en una calle congestionada de vehículos, dejó un saldo de cuatro escoltas heridos, uno de ellos fallecido, y tres presuntos responsables capturados por las autoridades.

Ataque con armas largas y cortas

De acuerdo con los reportes oficiales, los atacantes llegaron armados con fusiles, subametralladoras y pistolas, disparando cerca de 80 veces contra la camioneta blindada en la que se movilizaba Montes junto a su esquema de protección. La reacción de los escoltas y de patrullas del Gaula del Ejército y de la Policía permitió repeler la agresión y detener a tres de los presuntos sicarios.

VIDEO del momento exacto del violento atraco de ‘moto ladrones’ a un grupo de personas en Barranquilla
RELACIONADO

VIDEO del momento exacto del violento atraco de ‘moto ladrones’ a un grupo de personas en Barranquilla

Señalamientos y versiones encontradas

En un comunicado, Raúl Montes responsabilizó del atentado a Jorge Luis Alfonso López, hijo de Enilce del Rosario López, alias La Gata. Sin embargo, el exalcalde de Magangué negó las acusaciones a través de sus redes sociales.

Así fue el encuentro de Paloma Valencia y Sergio Fajardo en Barranquilla: “Historia que continuará”
RELACIONADO

Así fue el encuentro de Paloma Valencia y Sergio Fajardo en Barranquilla: “Historia que continuará”

Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer los móviles del ataque y determinar la participación de los capturados en este hecho que generó pánico en el sector.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Procuraduría General de la Nación

Procurador no descarta suspensión provisional al minsalud por presunta participación en política

Animales

Concejo de Bogotá impulsa proyecto para evitar que más animales mueran atropellados en las vías

Asesinatos en Bogotá

VIDEO | Carro a toda velocidad mató a una mujer en Bogotá: el conductor lleva cinco accidentes similares

Otras Noticias

La casa de los famosos

Alexa y Tebi protagonizaron romántico encuentro pese a que el hombre descartó una relación

Los participantes protagonizaron un polémico encuentro que ya ha desatado críticas en redes sociales.

Resultados lotería

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este martes 26 de mayo

Consulte el resultado oficial del Super Astro Sol de hoy, lunes 26 de mayo de 2026, y revise el número ganador y el signo zodiacal del último sorteo.

Independiente Santa Fe

Santa Fe y Millonarios podrían enfrentarse en Sudamericana: estos resultados lo harían posible

Nicolás Maduro

El chavismo empieza a borrar a Maduro en una Venezuela bajo presión de EEUU

Enfermedades

Ansiedad, estrés y curiosidad: estudio reveló las causas detrás del consumo constante de cigarros electrónicos