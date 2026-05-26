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Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este martes 26 de mayo

Consulte el resultado oficial del Super Astro Sol de hoy, lunes 26 de mayo de 2026, y revise el número ganador y el signo zodiacal del último sorteo.

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este martes 26 de mayo
Foto: Super Astro Sol y Freepik.

Noticias RCN

mayo 26 de 2026
01:54 p. m.
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El juego de azar Super Astro Sol volvió a captar la atención de miles de colombianos este lunes 26 de mayo de 2026 con un nuevo sorteo que dejó expectativa entre quienes siguen diariamente este popular chance astral.

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Cada noche, los jugadores esperan conocer el número ganador y el signo zodiacal favorecido, pues este sorteo se ha convertido en uno de los más consultados del país por quienes buscan tentar la suerte y revisar si lograron acertar la combinación ganadora.

Resultado oficial del Super Astro Sol de HOY, 26 de mayo: número ganador

El resultado oficial del Super Astro Sol de este lunes 26 de mayo de 2026 dejó la siguiente combinación:

  • Número ganador: XXXX
  • Signo zodiacal: XXXX

El sorteo se realizó en horas de la noche y miles de apostadores ya comenzaron a verificar sus tiquetes para comprobar si fueron los nuevos ganadores de esta modalidad de juego que mezcla números y signos zodiacales.

Cabe recordar que para ganar en Super Astro Sol no solo basta con acertar el número, sino también el signo correspondiente que sale en el sorteo oficial.

¿Cómo se juega el Super Astro Sol en Colombia?

El Super Astro Sol es uno de los juegos más populares en Colombia debido a su dinámica sencilla y rápida. Los participantes deben escoger un número de cuatro cifras y un signo zodiacal entre las 12 opciones disponibles.

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Dependiendo de los aciertos obtenidos, los jugadores pueden acceder a distintos premios económicos.

Actualmente, este sorteo se juega todos los días y cuenta con dos modalidades principales: Super Astro Sol y Super Astro Luna, ambos supervisados por las autoridades correspondientes.

Los resultados oficiales suelen publicarse minutos después de cada sorteo a través de plataformas autorizadas y medios especializados.

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