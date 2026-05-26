Tratamientos odontológicos de semanas ahora solo en 48 horas con el uso de IA, escáneres e impresión 3D

La transformación tecnológica también ha llegado a los consultorios odontológicos. En Colombia, donde la demanda de tratamientos dentales ha aumentado un 60% desde 2022, nuevas herramientas basadas en inteligencia artificial, diseño digital e impresión 3D están cambiando la forma en que se realizan los procedimientos de rehabilitación oral y estética dental.

El crecimiento del sector ha sido impulsado tanto por pacientes nacionales como internacionales que ven al país como uno de los principales destinos de odontología estética en América Latina.

Entre los procedimientos más solicitados se encuentran el diseño de sonrisa, que representa la mitad de los tratamientos realizados, seguido por blanqueamientos dentales, ortodoncia, endodoncia y prótesis dentales.

La incorporación de tecnologías digitales busca responder a una demanda creciente de tratamientos más rápidos, precisos y personalizados.

De los moldes odontológicos tradicionales a los escaneos digitales

Uno de los cambios más significativos en la rehabilitación oral está relacionado con la forma en que se toman las medidas y se planifican los tratamientos.

Tradicionalmente, los procedimientos requerían impresiones físicas elaboradas con yeso y silicona, además de una extensa coordinación con laboratorios externos. Este proceso podía prolongar la entrega de restauraciones dentales durante varias semanas.

Ahora, gracias a la odontología digital, esos métodos están siendo reemplazados por escaneos intraorales que permiten obtener imágenes precisas de la cavidad oral del paciente. Posteriormente, la información es procesada mediante programas de diseño virtual que facilitan la planificación detallada de cada procedimiento.

De acuerdo con la odontóloga Oriana García, este flujo completamente digital permite optimizar los tiempos clínicos, mejorar la experiencia del paciente y aumentar la precisión de los resultados obtenidos:

Restauraciones que tradicionalmente tardaban hasta tres semanas en completarse debido a la logística de los laboratorios y el uso de impresiones y modelos de yeso, ahora pueden entregarse en 48 horas. Esta tecnología, que sustituye los moldes de yeso y silicona por escaneos intraorales y software de diseño virtual, permite optimizar los tiempos clínicos, mejorar la experiencia del paciente y ofrecer tratamientos cada vez más predecibles y personalizados.

Inteligencia artificial para planificar sonrisas más precisas

La inteligencia artificial también desempeña un papel cada vez más importante dentro de estos tratamientos.

García explica que la integración de herramientas digitales permite generar simulaciones previas de los resultados. De esta manera, los pacientes pueden visualizar cómo lucirá su sonrisa antes y después del procedimiento.

Esta capacidad de anticipar resultados facilita la personalización de cada tratamiento, teniendo en cuenta aspectos estéticos, funcionales y anatómicos específicos de cada persona.

Además, la incorporación de sistemas CAD/CAM (utilizados para diseño y fabricación asistidos por computador) permite elaborar restauraciones con altos niveles de exactitud, reduciendo errores y aumentando la predictibilidad clínica.

La aplicación de estas tecnologías resulta especialmente atractiva para pacientes provenientes de países como Estados Unidos, Canadá y España, quienes buscan procedimientos de vanguardia y tiempos de atención más cortos.

Impresión 3D: restauraciones en menos tiempo

Otro de los avances que está revolucionando la rehabilitación oral es la impresión 3D.

Esta tecnología permite fabricar restauraciones provisionales e incrustaciones en resinas de alta resistencia con una adaptación más precisa a las características de cada paciente.

Mientras que algunos tratamientos requerían hasta tres semanas para completarse debido a los procesos convencionales de laboratorio, la digitalización permite reducir los tiempos hasta en un 50%, logrando entregar determinadas restauraciones en apenas 48 horas.

La combinación de impresión 3D con materiales avanzados, como cerámicas y resinas reforzadas, también contribuye a mejorar la resistencia y la estética de los resultados finales.

Para la odontóloga Oriana García, el principal objetivo de estas innovaciones es devolver al paciente la funcionalidad y la armonía de su sonrisa mediante tratamientos adaptados a sus condiciones biológicas.