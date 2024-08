Variante de la viruela del mono que generó alerta no está en Colombia: Minsalud

La OMS puso en alerta al mundo tras declarar emergencia de salud pública de importancia internacional por la variante clado I de la viruela símica o Mpox, debido a su acelerada propagación en países de África.

En Colombia, los primeros casos de viruela del mono se empezaron a registrar hacia mayo y junio del 2022, y según datos del Ministerio de Salud, desde ese momento se han atendido 4.257 contagios.

No obstante, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aclaró este 15 de agosto que estos casos no corresponden a la variante clado I, sino a la clado II. La primera, que es la que ha generado la alerta de salud mundial, no ha llegado a territorio nacional.

El jefe de la cartera sostuvo que la variante de la emergencia “no ha llegado al país, ni al territorio de las Américas”.

Casos de viruela símica en Colombia

De acuerdo con Jaramillo, desde mayo y junio del 2022, cuando se conoció de la enfermedad en el país, se han registrado 4.257 casos.

Además, dijo que tan solo este año, con corte al 8 de agosto, han sido 109 casos los atendidos por las entidades de salud. Al menos el 85% de los casos han sido diagnosticados en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla.

Debido a esto, el Ministerio activo desde hace dos años protocolos y estrategias para evitar los riesgos por la presencia del virus.

Estrategias de prevención contra la viruela del mono

El Ministerio de Salud informó, además, que tras la sesión del Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) llevada a cabo el 14 de agosto de 2024, se inició el trabajo para adoptar las recomendaciones de protección para evitar la propagación de la viruela del mono o Mpox.

Para esto, se pusieron en marcha estrategias de comunicación de riesgo, vigilancia en salud pública y coordinación con la OPS para tener vacunas contra el virus en caso de ser necesario.

El ministro de Salud también indicó que en coordinación con el gobierno de Japón, la Universidad Nacional y el Ministerio, se ha hecho un estudio científico para asegurar la efectividad de la vacuna que está produciendo Japón.

Además, pidió al personal de salud mantenerse alerta y trabajar en pro de la prevención de un eventual brote. Manifestó que el instituto Nacional de Salud estará al frente de las acciones de laboratorio para estar atentos a cualquier eventualidad.

Finalmente, solicitó al personal de salud, EPS e IPS la vigilancia, prevención, control y seguimiento de cualquier caso por la cepa clado II que hace presencia en el país.