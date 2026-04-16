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La millonada que ganaron América y Millonarios tras sus triunfos en Sudamericana

¿Cuánto dinero ganaron Millonarios y América tras sus triunfos en Sudamericana?

América y Millonarios por Copa Sudamericana
Foto: X América y Millonarios

Noticias RCN

abril 16 de 2026
12:03 p. m.
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Más allá de los tres puntos, las recientes victorias de Millonarios y América de Cali en la fase de grupos de la Copa Sudamericana también dejaron una recompensa económica significativa.

Ambos equipos colombianos no solo se mantienen en la pelea por la clasificación, sino que también fortalecen sus finanzas en el torneo continental.

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El conjunto bogotano se impuso 1-0 ante Boston River en El Campín, con gol de Carlos Darwin Quintero, mientras que América venció 2-1 a Alianza Atlético de Perú, consolidando así los primeros triunfos del país en esta instancia.

¿Cuánto dinero ganaron Millonarios y América en Copa Sudamericana?

Por cada victoria en la fase de grupos, la Conmebol entrega un incentivo de 125.000 dólares, cifra que supera los 450 millones de pesos colombianos.

Este monto se suma a los 1,8 millones de dólares que ambos clubes ya habían asegurado por disputar esta etapa del torneo, equivalentes a más de 6.500 millones de pesos.

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En ese sentido, cada triunfo no solo impacta la tabla de posiciones, sino que también representa un impulso económico importante para las instituciones. De mantenerse en la senda ganadora, los ingresos pueden incrementarse de forma considerable a lo largo del campeonato.

Cabe resaltar que estos premios forman parte de una estrategia de la Conmebol para fortalecer la competitividad y sostenibilidad financiera de los clubes sudamericanos.

¿Cómo se comparan estos premios con la Copa Libertadores?

Aunque la Copa Sudamericana ofrece incentivos relevantes, la Copa Libertadores mantiene cifras superiores. En ese torneo, cada victoria en fase de grupos otorga aproximadamente 340.000 dólares, es decir, más de 1.200 millones de pesos colombianos.

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Más allá del dinero, los protagonistas insisten en que el objetivo principal sigue siendo deportivo. Así lo expresó Carlos Darwin Quintero, quien destacó la importancia de ganar para mantenerse en la lucha por la clasificación.

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