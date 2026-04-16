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Bebé de 15 días murió esperando un traslado urgente que no fue autorizado por Emssanar EPS

La menor padecía cardiopatía congénita y requería cirugía especializada. La familia interpuso tutela sin obtener una respuesta positiva.

Noticias RCN

abril 16 de 2026
11:23 a. m.
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Una tragedia marca nuevamente las deficiencias del sistema de salud. María Ángel Salazar, una bebé de apenas 15 días de nacida, falleció en el Hospital Infantil Los Ángeles, de Pasto, mientras esperaba la autorización de traslado a un centro especializado para ser operada de una cardiopatía congénita.

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Emssanar EPS, actualmente intervenida, nunca autorizó el procedimiento.

La familia de la menor, originaria de Tumaco, Nariño, fue remitida el 3 de abril al hospital de Pasto debido a la*complicación cardíaca que presentaba la recién nacida.

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Padre responsabiliza a la Emssanar EPS de la muerte de su bebé

Esteban Segura, padre de la bebé, explicó que:

Acá el hospital humanamente hizo todo lo que estuvo al alcance, pero por parte de la EPS sí fue una total negligencia.

Durante los días que María Ángel permaneció hospitalizada, la familia agotó todas las instancias legales disponibles.

Nosotros interpusimos una tutela encima de eso, derecho de petición. Yo mismo fui al departamento, como al Instituto Departamental de Salud, a poner la tutela y nunca la EPS cedió.

A pesar de los esfuerzos médicos del Hospital Infantil Los Ángeles y las gestiones legales de la familia, la menor falleció el día anterior a las 7:30 de la noche.

"Nosotros, la verdad, tocamos todas las puertas que pudimos tocar para tratar de salvar la vida de la niña, que era solo una operación y por parte de la EPS nunca se dio”.

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Exigen respuesta de las autoridades ante la muerte de la bebé

El caso evidencia las graves consecuencias de la crisis del sistema de salud en Colombia, donde las EPS intervenidas continúan presentando fallas en la atención oportuna.

La familia insiste en que la bebé únicamente necesitaba una cirugía que podría haberle salvado la vida.

Ahora, los familiares de María Ángel se preparan para trasladar su cuerpo desde Pasto hasta Tumaco para realizar las exequias en su comunidad.

Es algo duro, pero pues igual ya sabemos que toca resignarnos y que ahorita pues ya hacer el traslado del cuerpo de la niña para Tumaco.

El padre hizo un llamado urgente a las autoridades: "que le pongan cuidado a eso, que por culpa de la Salud se están perdiendo demasiadas vidas humanas por negligencia de EPS".

Este caso se suma a numerosos reportes de falta de atención oportuna en el sistema de salud colombiano, especialmente en casos pediátricos que requieren intervenciones especializadas urgentes, donde las demoras administrativas siguen siendo fatales.

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