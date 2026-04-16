“No te metas en mis cosas”: Tebi no aguanta y se despacha contra Alexa en La Casa de los Famosos

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia se encuentran atravesando por la semana décimo cuarta y las decisiones importantes no se han hecho esperar ya que el juego ha dado nuevos giros que han puesto en vilo la convivencia del lugar.

El más reciente cine, el uso de poderes y el destierro de Juanda Caribe han generado que todos los participantes den a conocer su temor por los inesperados rumbos que, de manera inevitable, han frustrado varios planes.

A esta ola de acontecimientos se ha sumado la reciente polémica con la que algunos de los vínculos afectivos más marcados en el juego se han visto perjudicados a causa de las decisiones inesperadas de varios.

¿Qué pasó entre Tebi y Alexa Torres?

En las horas más recientes se desarrolló una nueva polémica entre Alexa Torres y Tebi Bernal, quienes tuvieron serias diferencias a raíz de las tareas cotidianas que se deben llevar a cabo en la casa más famosa del país. La principal discusión se centró en la labor de lavar los baños ya que Bernal explicó que esa era su tareas encargada.

No obstante, su compañera se habría acercado con el fin de manifestarle su interés por ayudarlo a ejecutar esta actividad de manera más rápida y eficiente. Ante su interés, el hombre se sinceró con Estrada al explicarle su incomodidad, pues dedujo que Torres solo se habría ofrecido ya que necesitaba hacer uso urgente del sanitario.

“Me dijo que me quería ayudar, pero le dije ‘No te metas en mis cosas, yo sé lo que tengo que hacer y cómo lo debo hacer'. La intención no fue ayudarme. Ayuda no era, quería imponerse sobre mí y yo tenía que hacer las cosas cuando a ella se le diera la gana”, explicó el famoso.

Así mismo, Tebi manifestó su inconformidad con ‘Campanita’ ya que el deportista se unió a Alexa para llevar a cabo la labor que, desde un inicio, le correspondía a él y Alejandro. Por esto, el hombre finalizó su conversación al manifestar que no se encuentra dispuesto a ser “empleado de nadie”.

¿Qué pasará con el futuro de Juanda Caribe?

Por otro lado, se generó gran conmoción entre todos los participantes en la más reciente jornada de nominación ya que se dio a conocer que Juanda Caribe iba a ser desterrado del juego. Según la explicación de los presentadores, el famoso estará en el loft hasta nueva orden del ‘Jefe’ y podrá espiar a sus compañeros desde allí.