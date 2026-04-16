Cuba eleva el tono y ya se prepara para posible agresión militar de EE.UU.

Sigue la tensión entre Cuba y Estados Unidos. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, aseguraó que la isla está “lista” para enfrentar una eventual agresión militar.

En un discurso ante miles de personas en La Habana, Díaz-Canel enfatizó que el contexto actual es “sumamente desafiante” y exige preparación ante posibles escenarios de conflicto. Aunque subrayó que Cuba no busca una confrontación armada, dejó claro que el país tiene la obligación de estar listo para defender su soberanía e incluso “ganar” si la situación lo exige.

El mandatario también defendió el modelo político del país, reiterando que Cuba continúa siendo un Estado socialista, pese a las presiones externas.

En su intervención, rechazó las narrativas internacionales que califican a la isla como un “Estado fallido”, argumentando que se trata de un país “cercado” por políticas hostiles, especialmente desde Washington.

Nuevas tensiones y presión económica sobre Cuba

El actual endurecimiento del discurso ocurre en un contexto de renovada presión económica. Según el propio gobierno cubano, Washington ha intensificado medidas restrictivas, incluyendo el bloqueo de suministros energéticos hacia la isla, lo que agrava la ya compleja situación económica.

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Además, el escenario geopolítico se ha visto influido por cambios en la región, como la situación del líder del régimen venezolano Nicolás Maduro, considerado un aliado clave de Cuba. Estos factores han contribuido a elevar el tono de las declaraciones oficiales y a reforzar la narrativa de defensa nacional.

A pesar de las tensiones, también se han reportado contactos y conversaciones en curso entre ambos países, lo que sugiere que, paralelamente al discurso confrontativo, existen canales diplomáticos abiertos.