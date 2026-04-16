Grupo Abra impulsa crecimiento en aviación colombiana tras medida de la Aeronáutica Civil

Una decisión regulatoria clave en la aviación colombiana abre la puerta a nuevas inversiones y mayor competitividad en el sector. El Grupo Abra, que integra a Avianca y Gol, respaldó públicamente la determinación de la Aeronáutica Civil de Colombia de mantener la asignación de slots bajo estándares internacionales en el Aeropuerto Internacional El Dorado.

La medida ratifica la alineación del país con las mejores prácticas globales establecidas en los Worldwide Airport Slot Guidelines (WASG), promovidos por la IATA, y fortalece el monitoreo permanente del uso de estos espacios operativos.

¿Qué significa esta decisión para la aviación?

La asignación de slots —los turnos de despegue y aterrizaje— es un factor crítico en aeropuertos con alta congestión como El Dorado.

En este contexto, la decisión de mantener reglas claras y consistentes no solo optimiza la operación aérea, sino que envía una señal de estabilidad jurídica al mercado.

Para el Grupo Abra, este marco regulatorio predecible favorece la inversión y permite proyectar el crecimiento del país como un hub regional estratégico. Además, el fortalecimiento del control sobre el uso de slots mejora la eficiencia operativa y eleva los estándares del sector.

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Adrián Neuhauser, CEO de Abra, indicó: “Las acertadas decisiones de la Aeronáutica Civil, bajo el mando del Director Luis Alfonso Martínez Chimenty nos otorgan la tranquilidad necesaria para seguir invirtiendo en el futuro de Avianca, desarrollando la conectividad de Colombia con el mundo, impulsando el crecimiento del país como destino turístico, otorgando empleo y potencial de desarrollo a más de 10,000 familias colombianas, y haciendo que cada vez -aún más- el cielo sea de todos.”

Desde la compañía destacan que este tipo de decisiones contribuyen a consolidar un ecosistema aeronáutico más competitivo, en el que aerolíneas, autoridades y pasajeros se benefician de una infraestructura mejor gestionada.

¿Cómo impacta esta medida en Avianca y la conectividad del país?

El efecto inmediato se refleja en los planes de expansión de Avianca. La aerolínea, respaldada por el Grupo Abra, avanza en su estrategia de crecimiento con una flota proyectada de más de 100 aeronaves A320 de última generación, orientadas a ampliar la conectividad y ofrecer tarifas más competitivas.

Gabriel Olivia, Presidente de Avianca, destacó que: “Con estabilidad regulatoria, y con el apoyo financiero de Abra, podremos seguir realizando nuestro plan de crecimiento, apalancando nuestro libro de órdenes de más de 100 aviones A320 de última generación para otorgar más y mejor conectividad, a los mejores precios, a todos los colombianos y a los que visitan este hermoso país.”

Este impulso no solo fortalece la red de rutas internacionales, sino que también dinamiza el turismo y la economía, generando empleo y oportunidades en el país. Actualmente, el ecosistema asociado a la operación del grupo impacta a miles de familias colombianas.

En paralelo, la implementación rigurosa de estándares internacionales en la gestión de slots permite un uso más eficiente de la capacidad aeroportuaria, un factor determinante en mercados de alta demanda.

Con este escenario, el Grupo Abra reafirma su compromiso de trabajar de manera coordinada con las autoridades para consolidar un sistema aéreo moderno, seguro y competitivo, en línea con las exigencias del mercado global.