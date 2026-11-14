Laboratorio celebra nuevos avances en la vacuna contra chikunguña

Una sola inyección de Ixchiq podría sostener la protección inmunológica contra el chikunguña durante al menos cinco años en el 94% de los receptores, un hallazgo que cobra especial relevancia ante el actual repunte de esta infección viral en el continente americano.

Así lo reportó la farmacéutica franco-austriaca Valneva, fabricante del biológico, tras evaluar a 221 adultos sanos que mantuvieron anticuerpos neutralizantes muy por encima del umbral de seropositividad un lustro después de recibir la dosis única.

Brotes epidemiológicos son difíciles de prever:

Este avance científico coincide con un panorama epidemiológico complejo en el hemisferio. De acuerdo con el boletín de dengue y chikunguña de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), “entre finales del 2025 y 2026 se ha evidenciado el incremento de casos de chikunguña en varios países y territorios de la Región de las Américas, además de la reaparición de transmisión autóctona en países y territorios que no registraban circulación viral desde hacía varios años”.

En países como Colombia, donde esta patología transmitida por mosquitos —causante de fiebres y dolores articulares— tuvo su última gran epidemia entre 2014 y 2015, con 439.000 contagios distribuidos en 712 municipios, contar con herramientas preventivas de largo alcance resulta estratégico.

Precisamente sobre ese valor preventivo hizo énfasis Hanneke Schuitemaker, directora científica de Valneva, al señalar en un comunicado que, tratándose de afecciones “cuyos brotes epidémicos son difíciles de prever, una persistencia duradera de la inmunidad tras la administración de una sola dosis constituye una ventaja importante en materia de salud pública”.

Efectos secundarios han llevado a restringir su aplicación por momentos:

No obstante, Ixchiq ha atravesado un periplo con serios tropiezos en materia regulatoria. En Estados Unidos, las autoridades suspendieron su licencia en 2025 al reportarse cuatro episodios de reacciones adversas graves.

Paralelamente, Europa registró complicaciones asociadas a la aplicación del fármaco en población de edad avanzada. En Francia, la campaña de vacunación fue detenida en sus territorios de ultramar luego de detectarse varios cuadros graves en adultos mayores, incluyendo al menos un fallecimiento ocurrido en la isla de La Reunión en medio de un severo brote registrado en 2025. Esa situación llevó a que el biológico fuera suspendido para los mayores de 65 años primero en territorio francés y posteriormente en toda la Unión Europea.

Aunque en julio de 2025 el bloque comunitario reactivó su autorización al concluir que los eventos adversos no invalidaban el beneficio de proteger a un grupo etario altamente vulnerable al virus, las autoridades sanitarias mantienen la recomendación de no administrarla en personas mayores.