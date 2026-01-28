¡Indignante! Presunto abusador y asesino de una niña de 10 años podría quedar libre en Huila

La indignación crece en el barrio La Virginia, al norte de Pitalito, departamento del Huila, donde hace tres años fue asesinada María Camila Plazas, una niña de apenas 10 años.

El presunto responsable, Jonathan Francisco García Tapias, quien había salido de prisión, podría quedar en libertad por vencimiento de términos si el proceso judicial no avanza en las próximas semanas.

¿Por qué puede quedar en libertad?

Los hechos ocurrieron el 27 de enero de 2023, cuando García intentó abusar a la menor. Al ser descubierto por la abuela, el agresor las atacó con un puñal. La niña murió y la adulta mayor quedó gravemente herida.

Minutos después del crimen, vecinos del sector capturaron al presunto homicida y lo entregaron a las autoridades.

Tres años después del homicidio, la justicia no ha emitido una condena contra el acusado. Según la familia, si no se toman decisiones judiciales en marzo próximo, podría quedar libre por vencimiento de términos. “Me partió el alma y el corazón sabiendo que es una vida y es una niña, es un ángel. Era una niña que no le hacía nada malo a nadie”, expresó Esperanza Luna, madre de la víctima.

El llamado de la mamá: “Que no quede impune”

El proceso judicial ha estado marcado por dilaciones. Una tutela ordenó a la juez del caso adelantar el juicio oral en noviembre del año pasado. Sin embargo, sin ninguna justificación válida, la audiencia fue cancelada.

“Yo lo único que pido es justicia, la verdad. No quiero nada más y que no quede impune la muerte de mi hija, que no quede impune la agresión que le hicieron a mi mamá”, declaró Luna.

Ante la presunta irregularidad, el Tribunal Superior de Neiva ordenó el arresto de cinco días contra la juez por desacato. La medida busca garantizar el avance del proceso, que permanece abierto y sin sentencia tras tres años del crimen.