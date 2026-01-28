"Están feriando Famisanar": congresista expuso sueldos de hasta $40 millones, pero la EPS respondió

Una fuerte polémica estalló en torno a la EPS Famisanar luego de que el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, publicara en su cuenta de X un listado de personas que, según su denuncia, habrían sido contratadas recientemente con salarios elevados, en medio de una crisis en la prestación de servicios de salud.

El pronunciamiento del congresista se dio mientras, según él mismo señaló, 37 pacientes con esclerosis múltiple no reciben medicamentos desde octubre.

La denuncia apunta directamente a la gestión del nuevo interventor Gallo, quien, de acuerdo con Forero, habría autorizado una contratación masiva en un corto periodo de tiempo.

Congresista expuso y cuestionó millonarios sueldos a funcionarios de la EPS Famisanar

En su publicación, Andrés Forero aseguró que en mes y medio se habrían vinculado 75 personas, con un costo mensual de 700 millones de pesos, y cuestionó los perfiles y montos de los salarios asignados.

Están feriando Famisanar. En mes y medio el nuevo interventor Gallo contrató 75 personas con costo mensual de $700 M Hay bachilleres que ganan $28 M y técnicas en enfermería de $40 M al mes. Entretanto 37 pacientes con esclerosis múltiple no reciben medicamentos desde octubre.

El mensaje del congresista provocó un debate, especialmente por el contraste entre los salarios denunciados y la situación de pacientes que, según la publicación, no estarían recibiendo sus tratamientos.

Tras la difusión del listado, Famisanar EPS respondió públicamente y se refirió específicamente a uno de los nombres expuestos por Forero.

Famisanar respondió a los cuestionamientos por salarios millonarios a sus funcionarios

La entidad divulgó el testimonio de Erika Cruz, una de las trabajadoras mencionadas, quien salió a defender su trayectoria profesional y su cargo dentro de la EPS.

Famisanar explicó que Erika Cruz es Gerente Financiera y Administrativa de la EPS, que cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector salud, y que ha trabajado como auxiliar de enfermería y administrativa en salud.

En el primer pronunciamiento difundido, se señaló:

Erika Cruz es Gerente Financiera y Administrativa de EPS Famisanar, tiene más de 15 años de experiencia en el sector de la salud, y ha sido Auxiliar de Enfermería y Administrativa en Salud. Es Administradora Financiera, especialista en Economía y Gestión de la Salud, y recibirá su título de Máster en Administración de Empresas, MBA, con énfasis en Gerencia e Innovación del Proceso.

En ese mismo mensaje, se incluyó una reflexión personal de la funcionaria:

Hay madrugadas, sacrificios, cansancio y decisiones difíciles, combinando estudio, liderazgo y maternidad para salir adelante...Nada me fue regalado...No me define un prejuicio, me define mi historia, mi trabajo y lo que soy capaz de construir..

Funcionaria de Famisanar salpicada por polémica de sueldos millonarios dio explicaciones

Posteriormente, Erika Cruz emitió una declaración más amplia en la que cuestionó la forma en la que su perfil fue expuesto públicamente y defendió su recorrido profesional:

Mi nombre es Erika Cruz y actualmente soy gerente financiera y administrativa de Famisanar EPS. En días recientes se utilizó públicamente parte de mi perfil profesional sin el contexto completo de mi formación, experiencia y responsabilidades actuales, lo que dio lugar a una narrativa incompleta sobre quién soy y el rol que desempeño.

La funcionaria advirtió sobre el impacto que este tipo de señalamientos pueden tener:

Sin conocerme, sin preguntarme quién soy y sin mirar la historia completa. Y cuando alguien con influencia habla desde la mirada parcial, no solo opina. impacta. Porque sus palabras se replican, se convierten en juicios y pueden afectar la vida y la reputación de otros.

En su relato, Cruz recordó sus inicios en el sector salud y defendió su origen profesional:

Hoy decido responder con lo único que nunca se puede desmentir, la verdad de mi historia. Mi punto de partida en el sector salud fue el de auxiliar de enfermería y auxiliar administrativa en salud y jamás renegaré de él.

Finalmente, aseguró que su cargo no responde a intereses políticos, sino a mérito propio:

No represento cuotas políticas, represento trabajo duro, preparación y compromiso. Soy una mujer como miles detrás de la cual hay madrugadas, sacrificios, cansancio y decisiones difíciles combinando estudio, liderazgo y maternidad para salir de adelante con mérito propio.

