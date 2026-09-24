Sacerdote es viral en Villavicencio al presidir las eucaristías junto a sus dos perritos

Un sacerdote católico, identificado como el padre Carlos Mario Peña Lopera, se ha llevado la atención entre miles de usuarios en redes sociales al viralizar varios de sus contenidos en compañía de sus mascotas ‘Simón’ y ‘Luna’.

Se trata de dos perritos que acompañan todos los días al sacerdote a no solo presidir las eucaristías, sino también durante todas las labores cotidianas que este tiene que cumplir en la parroquia.

Perritos acompañan a sacerdote durante las misas

‘Simón’ y ‘Luna’ ya han obtenido gran popularidad en redes sociales al compartir todas las eucaristías junto al padre Carlos Mario en la Parroquia Santo Domingo Savio, en Villavicencio. Ante el inicio de las misas, los dos caninos se posan en el altar mientras el resto de los asistentes escuchan atentos la palabra de Dios.

Pero las interacciones de los cachorros no terminan allí ya que estos acompañan al padre, en algunas ocasiones, a recorrer la parroquia durante la explicación de la palabra y han llegado a extenderle la pata a algunos de los feligreses cuando es la hora de realizar el gesto de paz.

Los momentos virales también han tomado gran popularidad en internet, pues en los clips, compartidos por el sacerdote, se observa a ‘Simón’ haciendo uso del alba de los monaguillos mientras escucha atento la eucaristía desde el altar.

En otro de los clips se les observa tomando agua bendita desde el caldero que el sacerdote usa para bendecir a todos los asistentes que llegan a la parroquia.

Sin embargo, uno de los momentos más enternecedores se da cuando ‘Simón’ también asiste a los ensayos de la banda de la iglesia ya que este procede a aullar cuanto empiezan los cánticos y las alabanzas a Dios.

Lejos de ser considerados como una distracción ‘Simón’ y ‘Luna’ ya se han convertido en parte fundamental de la Parroquia Santo Domingo Savio en donde decenas de feligreses van día a día para compartir la palabra de Dios en compañía de los fieles perritos.

Historia detrás del rescate de los perritos

El padre Carlos Mario tuvo la oportunidad de hablar con Noticias RCN al revelar detalles del rescate que realizó, hace siete años, de ‘Luna’.

Ella me hace feliz y me ha acompañado ya hace siete años, caminando conmigo, aseguró.

Así mismo, se refirió al gusto de los animales por las alabanzas que suelen protagonizar todos los domingos junto a decenas de feligreses que ya han manifestado su gran alegría por contar con la presencia de las mascotas.

“El gusto de estos peluditos por el canto y la alabanza surge desde las eucaristías que hemos realizado y seguimos realizando aquí en la Parroquia Santo Domingo Savio. Ellos alaban al señor, cantan al señor y es algo muy hermoso porque ve uno que lo hacen de corazón. Son creación de Dios y todos estamos llamados a alabar al señor y ellos lo hacen con mucha alegría cuando ven al cantante”, añadió.