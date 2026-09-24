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Presidente De la Espriella solicitó la renuncia del presidente de Colpensiones

Según el comunicado de la Presidencia, la decisión se produjo después de la presentación de Montoya Muñoz ante la Comisión Séptima del Senado.

Foto: Google

Noticias RCN

septiembre 24 de 2026
06:10 p. m.
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El presidente de la República, Abelardo De la Espriella, solicitó la renuncia de Carlos René Montoya Muñoz, quien se desempeñaba como presidente de Colpensiones.

Presidente pidió la renuncia del presidente de Colpensiones

El funcionario presentó posteriormente su dimisión y la puso a disposición del Gobierno Nacional, según informó la Presidencia este jueves 24 de septiembre.

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La decisión se produjo después de la presentación de Montoya Muñoz ante la Comisión Séptima del Senado, escenario en el que, de acuerdo con el comunicado oficial, se evidenciaron dificultades para responder con precisión a preguntas relacionadas con el presupuesto, el funcionamiento de Colpensiones y los principales retos del sistema pensional.

Gobierno destaca trayectoria de Montoya Muñoz

En el comunicado, el Gobierno Nacional reconoció la trayectoria profesional del ahora saliente presidente de Colpensiones y agradeció su disposición para asumir responsabilidades al servicio del país.

Sin embargo, la Presidencia sostuvo que la dirección de una entidad como Colpensiones requiere conocimiento integral de sus asuntos, rigor técnico y preparación para responder por una institución encargada de administrar recursos y proteger los derechos pensionales de millones de colombianos.

La salida de Montoya Muñoz también fue presentada por el Gobierno como parte de la exigencia de preparación y dominio técnico para quienes ocupan cargos dentro de la administración pública.

El presidente De la Espriella reiteró que los funcionarios deben tener pleno conocimiento de las responsabilidades correspondientes a sus cargos y capacidad para entregar resultados desde el comienzo de su gestión.

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La Presidencia señaló que, para el Gobierno, asuntos relacionados con las pensiones y los ahorros de los colombianos requieren altos niveles de conocimiento, rigor y responsabilidad.

Tras la salida de Montoya Muñoz, el Gobierno Nacional anunció que iniciará de manera inmediata el procedimiento correspondiente para garantizar la continuidad institucional de Colpensiones y mantener la prestación de sus servicios.

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